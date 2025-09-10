Nieves Álvarez anuncia su boda con Bill Saad tras cuatro años de relación: los detalles

La supermodelo se ha sincerado sobre su relación con el empresario y sobre cómo fue la pedida de mano

La modelo Nieves Álvarez ha anunciado este miércoles 10 de septiembre que se casará con el empresario Bill Saad en 2026 tras casi cuatro años de relación.

Tal y como ha informado a la revista '¡Hola!', la noticia ha colmado de alegría tanto al entorno de la pareja como a los fans de la top model. "Cómo merece la pena todo en la vida, cómo merece la pena esperar las cosas buenas… Con Bill todo merece la pena. Estoy que no me lo creo", ha confesado a la cabecera rosa.

De acuerdo a su testimonio, el empresario le pidió matrimonio el pasado 18 de julio, pero "hasta ahora no hemos querido contarlo". "Queríamos tener un verano para los dos. Estoy enormemente feliz. Los dos lo estamos", ha revelado Nieves sobre el momento exacto de la pedida de mano, que ocurrió en la iglesia de San Charbel, en el Líbano, a donde se habían desplazado la boda del hijo del diseñador Elie Saab, gran amigo suyo.

Lo más sorprendente del compromiso fue la espontaneidad del gesto de Saad. Álvarez ha recordado que no habían hablado nunca de boda, lo que convirtió el momento en algo totalmente inesperado: "Fue algo totalmente espontáneo. Se le ocurrió allí, en la capilla, le salió del alma y actuó espontáneamente. Así que no tenía anillo ni nada. Simplemente se arrodilló y dijo: '¿Quieres ser mi esposa?'. Fue de película, fue la petición perfecta", ha narrado.

Tras aceptar la petición, ambos se hicieron simbólicamente un anillo con dos hierbecitas que recogieron en ese instante. La modelo ha descrito su estado actual como "emoción e ilusión" y con un "un brillo especial en la mirada.

Tanto Nieves como Bill quisieron compartir primero la feliz noticia con la familia, especialmente con sus hijos. "Lo más importante para nosotros, y el mayor regalo que podemos tener, es que nuestros hijos están felices con esta boda", ha aseverado, añadiendo que tanto sus padres como sus amigos no han dudado en felicitar a la pareja. "Ya lo saben mis padres y algunos amigos y todos tienen exactamente la misma reacción… Alegrarse. Es increíble la reacción que provoca en la gente la noticia. Es maravilloso compartir tanta felicidad".

Aunque el compromiso ya ha sido formalizado, Nieves deja claro que "aún no tenemos nada preparado… Solo sabemos que será en 2026. Y que será el día más feliz".

Sobre su relación

A sus 51 años, Nieves se ha definido como una mujer "muy independiente y con una madurez que me han dado los años". Ya con una reconocida carrera internacional como modelo, presentadora y empresaria, ha subrayado que no acepta "tonterías, celos tontos ni problemas que no hay". Lo que realmente desea es la alegría y el "amor con mayúsculas", el que, según ella, ha encontrado con Bill.

Tras su divorcio en julio de 2015 del fotógrafo italiano Marco Severini, con quien tiene tres hijos -Adriano, y los mellizos Brando y Bianca-, la llegada de Bill le devolvió la ilusión.

Bill Saad es un empresario libanés que hace aproximadamente 15 años fundó Jota 2 Group, un conglomerado que promueve el emprendimiento internacional, especialmente en el sector tecnológico, y que agrupa más de 30 empresas en todo el mundo.

Además de su actividad empresarial, es fundador de la Fundación Tara For Women, una organización sin ánimo de lucro que impulsa a mujeres emprendedoras, brindándoles recursos y acompañamiento estratégico.

Bill tiene dos hijos, Julian y Jamie, fruto de su primer matrimonio.