Para Cameron: “Si lo que queda es un mensaje de esperanza, el dinero y el tiempo invertido habrán valido la pena”

José Ignacio, el fotógrafo que ha 'capturado' a los pescaderos de Cadaqués en un calendario solidario: "Tienen un aura especial"

Compartir







En diciembre llega la tercera parte de la saga Avatar. Su director, James Cameron, ha anunciado que la película tendrá una duración de tres horas y cuarto y que llevará por título Avatar: Fuego y Cenizas, un nombre que ha explicado a través de un adelanto del mundo de Pandora, que “viene fuerte”.

Más que una secuela, Cameron describe esta entrega como el tercer acto del universo Pandora, y podría ser el último: solo habrá una cuarta y quinta parte si esta tiene éxito. La película ha sido descrita como una radiografía del mundo actual condensada en sus tres horas de metraje.

PUEDE INTERESARTE La herencia de Walt Disney, una batalla legal y familiar con acusaciones de problemas mentales y adicciones

El propio James Cameron explica el porqué del título: “Se llama Fuego y Ceniza por una razón: el fuego del odio deja las cenizas del dolor y el dolor alimenta el odio. Es un bucle sin fin. Lo estamos viendo en Ucrania y Gaza”, ha confesado. Dentro de la película aparecerán frases relacionadas con estos temas. Para Cameron, “si lo que queda es un mensaje de esperanza, el dinero y el tiempo invertido habrán valido la pena”. Esperanza, especialmente para las nuevas generaciones.

Una de las protagonistas, Zoe Saldaña, también comparte lo que esta entrega le ha transmitido: “Me encanta que en esta nueva entrega, los niños sean el centro de todo”.

Por su parte, Sigourney Weaver añade una reflexión interesante sobre la historia: “Porque mamá y papá están ocupados con otras cosas horribles, por eso tienen que salvarse a sí mismos, y a los demás”.

En lo visual, la película regresará con su característico despliegue técnico: 3D y 48 fotogramas por segundo, con el que Cameron vuelve a ofrecer un festín hipnótico.