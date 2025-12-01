¿Las balizas V16 funcionarán en País Vasco y Cataluña donde la DGT no tiene competencias?

Muchos conductores desconocen si las balizas V16 funcionarán en País Vasco y Cataluña, comunidades donde la DGT no tiene competencias

La DGT desmiente los bulos sobre la baliza V16: no envía datos personales ni registra la velocidad

Compartir







El uso de las balizas V16 será obligatorio, por mandato de la Dirección General de Tráfico (DGT), a partir del 1 de enero de 2026. Dichos elementos sustituirán a los triángulos de emergencia, que dejarán de ser el sistema válido de señalización para vehículos inmovilizados en la calzada.

Estas balizas deberán estar homologadas y cumplir una serie de requisitos técnicos específicos. La principal diferencia entre un modelo aprobado para el próximo año y uno no autorizado (o uno antiguo) radica en la conectividad y en el código de certificación.

PUEDE INTERESARTE La advertencia de la Agencia Española de Protección de Datos al adquirir una baliza V16 para el coche

Existe bastante controversia acerca de si la fórmula de las balizas V16 es la más adecuada. Por ello, Ana Blanco, subdirectora de la DGT, aclara que las mismas no dan ningún tipo de información privada del usuario que la pone en marcha. "Ni DNI ni matrícula, es totalmente anónimo", subraya.

¿Las balizas V16 funcionarán en País Vasco y Cataluña?

Todos los conductores españoles deben disponer de las balizas V16 en turismos, vehículos móviles y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses. Si no la llevamos, la sanción económica podría ascender a 80 euros, mientras que en el caso de no utilizarla ante una emergencia, la cuantía de la multa puede aumentar a 200 euros.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Gobierno ha ido transfiriendo competencias a las distintas comunidades autónomas en lo que concierne a Tráfico. La revista 'Autopista' señala que al País Vasco fue la primera región en 1983, con una ampliación de funciones en 2019. Le siguió Cataluña en 1998 y la idea, añade el citado medio, es que ocurra lo mismo con Navarra en julio de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De este modo, muchos conductores tienen la duda de si estos nuevos dispositivos funcionarán en las carreteras de ambas comunidades, donde la DGT no tiene jurisdicción. La incógnita viene porque, al activarla, manda las coordinadas del lugar en el que nos encontramos al centro de la DGT 3.0.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde Tráfico han indicado a 'Autopista' que la señal con el posicionamiento del vehículo llegará al centro de la DGT independientemente de la zona del territorio nacional en la que estemos. A partir de ese momento, aclaran, serán las autoridades autonómicas las responsables de comunicarlo a través de sus paneles".

La baliza V16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como un chip GPS, una tarjeta SIM no extraíble y redes de telecomunicaciones de amplia cobertura. Es decir, no requiere aplicaciones adicionales, basta con encenderla y colocarla en el exterior del vehículo, a poder ser en el punto más alto del techo.

Además, la conectividad está incluida en el precio. Las operadoras no cobran al usuario y la normativa exige una disponibilidad mínima de 12 años sin coste adicional. El dispositivo no llama a Emergencias ni determina la naturaleza del incidente, su única función es señalizar y enviar la posición del vehículo.

Por último, cabe destacar que, con el objetivo de no caer en la compra de un dispositivo fraudulento o no válido, la Dirección General de Tráfico mantiene un listado actualizado de todos los modelos y marcas de balizas V16 homologadas.