Las denuncias contra el exdirigente socialista han provocado una nueva crisis en Ferraz con algunas voces internas reclamando que el asunto llegue a la Fiscalía

El caso Francisco Salazar, un golpe al feminismo del Gobierno: "Es vomitivo"

El estallido del caso Francisco Salazar, denunciado por comportamientos machistas y entre acusaciones de acoso que le señalan durante su etapa como dirigente socialista, continúa ahondando en el malestar en Ferraz. Con múltiples frentes abiertos, en el PSOE continúa la incomodidad y la falta de explicaciones, mientras distintas voces del partido, como la de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, han pedido que llegue el asunto hasta la Fiscalía, algo ante lo que aún no hay movimiento, con los ministros limitándose a esperar que el partido actúe.

Mientras desde Moncloa han reconocido un error en la gestión de la situación, asumiendo como una equivocación no ponerse en contacto con las víctimas hasta esta misma semana, –pese a que las primeras denuncias se produjeron en julio, casi cinco meses atrás–, fuentes del PSOE aseveran ahora que hay que esperar a que el órgano antiacoso termine sus trabajos y concluya si hay hechos delictivos con los que haya que ir a la Fiscalía. En todo caso, aclaran que son las víctimas las que deben tomar esa decisión.

Especialmente molestos con este debate, las citadas fuentes dicen que el PSOE, por su cuenta, no puede acudir con toda esa información a la Fiscalía porque en el momento de hacerlo se hace público todo. Así, expresan que es revictimizar a las denunciantes, cuando se les ha ofrecido un canal anónimo para protegerlas.

Pedro Sánchez sigue sin pronunciarse sobre el caso Francisco Salazar

Mientras tanto, y con el Día de la Constitución a punto de celebrarse a las puertas del Congreso en su 47 aniversario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin referirse a las denuncias contra Paco Salazar, quien fue obligado a apartarse de sus cargos cuando iba a ser ascendido al equipo de la Secretaría de Organización para suplir precisamente la baja de Santos Cerdán tras su entrada en prisión por un presunto caso de corrupción.

El líder del Ejecutivo hoy ha estado en un acto en el Comité Olímpico Español, donde no se ha referido al caso, aunque ha dejado referencias y analogías al deporte en equipo con motivo de la cita.

"Una jugada solo sale bien cuando todo el equipo se mueve coordinado. Si el bloqueo llega tarde, no hay espacio. Si el corte no se hace rápido, no hay pase. Si nadie construye una jugada, evidentemente no hay tirador, por bueno que este sea y que pueda lanzar a canasta", expresaba.

En su discurso, así como posteriormente, no ha habido mención a quien formó parte de su propio equipo.

Por su parte, sus ministros, al ser preguntados por el caso de presunto acoso y si les llegó algún caso de comentarios al respecto han sido concisos. “No”, ha contestado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el Senado, donde ha aseverado también que no le llegó ningún tipo de denuncia.

Se limitan a esperar que su partido actúe, como ha dejado ver también el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, expresando que no es ámbito de su competencia directa.

"Las palabras que hemos conocido, –y lo que hemos conocido–, son intolerables. Siempre con las víctimas y plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar, está actuando y va a actuar", ha dicho.

La oposición carga contra Pedro Sánchez y su Gobierno tras el caso Salazar

Mientras tanto, desde la oposición vuelven a cargar contra Pedro Sánchez y su Gobierno, además de contra Salazar, al que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, definió como “un guarro”.

El dirigente popular, además, cree que la salida de España de Eurovisión busca distraer de este escándalo: “El objetivo es buscar a ver si cambiamos de conversación y empezamos a hablar de la hipocresía de TVE diciendo que se sale de Eurovisión”, ha dicho, concretamente.

Mientras tanto, desde VOX, Santiago Abascal cuestiona el feminismo de los socialistas: "Un partido que solo se disfraza de feminista, pero que su gran logro en los últimos años es haber hecho que se multipliquen las violaciones en España", ha reciminado, afirmando que el PSOE está en una huida hacia delante.