Alberto Samperio 11 SEP 2025 - 19:26h.

El hijo de la duquesa de Alba se ha mostrado con mucha indiferencia sobre el libro de su expareja

La reacción de Cayetano Martínez de Irujo al ser preguntado por las memorias de Mar Flores: “No tiene muy buen recuerdo de ella”

Compartir







'El tiempo justo' ha podido hablar en exclusiva con Cayetano Martínez de Irujo tras la publicación de las memorias de Mar Flores el pasado miércoles 10 de septiembre. El hijo de la duquesa de Alba ha dado su opinión sobre el libro de 250 páginas de la modelo en la que cuenta todos sus secretos sobre su familia y sus exparejas.

Cayetano no quiere saber nada en lo que concierne a su ex y ha hablado de una forma tajante sobre 'Mar en calma'. "¿Volver al pasado otra vez? Es que yo ya me he salido de esa historia", ha detallado el jinete. Por otro lado, ha explicado que está más feliz que nunca con su nueva vida.

Tras 10 años de relación con Bárbara Mirjan, el hijo de Cayetana de Alba ha decidido casarse. Ambos se darán el sí quiero el próximo 4 de octubre en la iglesia de los Gitanos de Sevilla. La periodista del programa de Joaquín Prat le ha preguntado sobre si ha pasado página con Mar Flores y si está centrado en la ceremonia.

"En mi boda no. ¡En mi vida!", ha comentado Cayetano con alegría. Por último, ha señalado que lo que haga su ex a él no la afecta: "Su parafernalia social a mí ya no me concierne. Estoy en una reunión. ¿Quiere usted algo más?"

La reacción de otros famosos a las memorias de Mar Flores

Cayetano no ha sido el único en el punto de mira. En el libro se ha mencionado también la relación que Mar Flores mantuvo con el fallecido empresario Fernández Tapias. Nuria González, la viuda de este último, ha reaccionado con mucha frialdad y no ha dado importancia a lo que se pueda desvelar en el libro de la modelo. Ha mostrado indiferencia ante la expectación mediática.

Otros miembros del entorno más cercano de Flores también han sido interpelados. Carlos, su hijo, se mostró visiblemente incómodo ante las preguntas de los reporteros en el aeropuerto junto con Alejandra Rubio, aunque aseguró que la familia permanece unida.

Toda la información sobre las memorias de Mar Flores ya está disponible en el nuevo programa íntegro de 'El tiempo justo'. Vuélvelo a ver a través de 'Mediaset Infinity'.