Miguel Salazar Madrid, 11 SEP 2025 - 18:17h.

Tras relatar Lequio su historia con Mar Flores, Joaquín Prat no ha dudado en dedicarle unas palabras

Alessandro Lequio revela que le quisieron meter droga en una maleta tras su romance con Mar Flores: “Eran personas muy poderosas”

Alessandro Lequio se ha abierto al máximo en su entrevista en 'El tiempo justo', el nuevo programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. El 'celebrity' ha relatado algunos conflictos que hubo en su triángulo amoroso con Mar Flores y Fernando Fernández Tapias. "Sus memorias son una ficción", dice sobre el nuevo libro publicado por Flores.

Lequio aclara que ha estado muy "agusto" al hablar de su mediático romance. "Estoy aquí mejor contigo, gratis", le dice a Prat. El presentador, tras ello, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras. En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia podemos escuchar lo que le dice el periodista.

Prat: "Ana Rosa puede dar fe de todo lo que estoy diciendo"

"Es que yo no soy objetivo porque conozco a Alessandro desde hace 17 años. Y estas cosas se han comentado en los platós, recuerdo, muchas veces. Todo lo que has comentado que hoy has ordenado de manera tan brillante lo has ido pildorizando en las mañanas, Ana Rosa puede dar fe de todo lo que estoy diciendo", le traslada Joaquín Prat.

Joaquín Prat le insiste en que confía plenamente en todo lo que cuenta la expareja de Mar Flores. "Te creo porque te conozco", asegura. Además, ha afeado el 'hate' que ha podido recibir en los últimos años. "La gente que te puede poner a parir en redes tendrá otra percepción, que tienen todo el derecho a dudar pero no a parir", le traslada.

Además, el periodista comparte una experiencia reciente con la madre de Carlo Costanzia. "Este verano, de manera casual, me encontré con Mar Flores en una cena. No mencionamos nada que tuviese que ver con su esfera pública. Tampoco me contó que iba a sacar unas memorias, no sabía lo de las memorias", le comienza diciendo. "Ella quería vivir al margen de la televisión más allá de las promociones obligadas por la editorial", cuenta.

Sobre esto, Lequio apunta a que Flores "quiere blanquear la leyenda por sus hijos". "No estoy orgulloso de lo que hice que conste pero lo pasé muy mal en ese momento", admite.