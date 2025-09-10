telecinco.es 10 SEP 2025 - 18:22h.

‘El tiempo justo’ ha mostrado algunas de las reacciones al libro de Mar Flores

La pulla que le habría dicho la duquesa de Alba a Mar Flores tras romper con Cayetano Martínez de Irujo: "Lo peor que le había pasado a su hijo era ella"

‘El tiempo justo’ ha recogido las primeras reacciones a la inminente publicación de las memorias de Mar Flores, que mañana llegan a las librerías y en las que repasa capítulos de su vida personal y sentimental.

Entre los nombres que aparecen está el de Cayetano Martínez de Irujo, quien al ser preguntado por la prensa reaccionó con un largo suspiro y un evidente gesto de querer pasar página. Su silencio deja entrever que no desea entrar en polémicas con su expareja, pese a que ocupa un papel relevante en el relato.

Reacciones dispares entre los aludidos

Cayetano no es el único en el punto de mira. También ha sido mencionada la relación que Mar Flores mantuvo con el fallecido empresario Fernando Fernández Tapias. Su viuda, Nuria González, respondió con absoluta frialdad y sin dar importancia a lo que pueda revelarse en el libro, mostrando indiferencia ante la expectación mediática.

Otros miembros del círculo más cercano de Flores también han sido interpelados. Carlos, su hijo, se mostró visiblemente incómodo ante las preguntas de los reporteros, aunque aseguró que la familia permanece unida.

En cambio, Alejandra, su nuera, evitó responder y manifestó con firmeza y cierto enfado que no le gusta que se ventilen intimidades familiares, lo que alimenta la incógnita sobre cómo ha sentado el libro dentro de su entorno.

Fuentes cercanas recuerdan que la relación entre Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores fue breve pero intensa, marcada por altibajos y por un final poco amistoso. Según los testimonios, la modelo llegó a ayudarle en momentos difíciles, incluso en cuestiones económicas, aunque fue él quien puso punto final a la pareja.

“No tiene buen recuerdo de Mar”, aseguraba Joaquín Prats en plató, apuntando que para Cayetano aquella etapa estuvo marcada por tensiones y un desgaste personal que ahora vuelve a escena con la publicación de estas memorias.