Alessandro Lequio

La demoledora y definitiva entrevista de Alessandro Lequio contra Mar Flores: "Sola se quedó pillada de Fernández Tapias por sus recursos"

Alessandro Lequio en 'El tiempo justo'telecinco.es
Alessandro Lequio se ha sentado en el plató de 'El tiempo justo' junto a Joaquín Prat para pronunciarse sobre las memorias que ha publicado Mar Flores este pasado miércoles 10 de septiembre. El colaborador de 'Vamos a ver' lleva varios días hablando de su expareja en el programa de Telecinco.

Ahora ha llegado el momento de responder con paciencia y tiempo a la que fuera su pareja en el pasado. Lequio ha abordado los conflictos que hubo en torno a un triángulo amoroso que fue noticia en su día. Fernando Fernández Tapias y Alessandro Lequio habrían compartido relación con la modelo al mismo tiempo.

El tertuliano ha señalado de nuevo que "sus memorias son una ficción". Tras esto, Lequio ha relatado su versión sobre este asunto: "Mar Flores conoce a un hombre maduro muy poderoso e inmensamente rico... Casi de una manera paralela conoce a un señor joven tremendamente pasional y sin un duro, es decir yo".

"Se quedó pillada de los recursos del hombre poderoso"

"No sé si se enamoró de alguno de los dos, creo que a la vista de lo que vemos no", ha comentado después. Alessandro ha criticado a su ex de enamorarse del dinero de Fernández Tapias: "Se quedó pillada de los recursos del hombre poderoso y pillada de las cualidades del hombre más joven y sin un duro".

Alessandro ha mencionado que la situación estaba bien hasta que ocurrió algo que ella no esperaba: "El señor joven sin un duro se enamoró y ya no quería compartirla, quería que se fuera solo con él. Entonces intentó convencerla y cuando ella le dio viento, él ideó un plan para que el señor mayor la dejase".

El colaborador ha confesado que el plan que ideó no cuajó: "Le salió el tiro por la culata y se quedó sin el dinero. Ella se quedó sin el negocio que se traía entre manos, que era el señor mayor". Lequio ha sido muy sincero en su entrevista y ha contado que tiene un mal recuerdo de la modelo y él no se siente orgulloso por las cosas que sucedieron después de las que no se pueden hablar: "Le hice una encerrona".

