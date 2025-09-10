Alberto Samperio 10 SEP 2025 - 18:35h.

La modelo habría respondido al dardo de su exsuegra: "Me gustaría que le preguntaras si no tiene nada que agradecerme de lo que yo hice por su hijo"

Las memorias de Mar Flores han salido a la luz y ha desatado una ola de reacciones de sus más allegados y del resto de personas que han compartido momentos con la conocida modelo en el pasado. La empresaria ha escrito en un extenso libro de 250 páginas todos los secretos sobre su vida mencionando a muchas de sus exparejas: Alessandro Lequio, Fernando Fernández Tapias y Cayetano Martínez de Irujo, entre otros.

Precisamente, la separación de la modelo con el hijo de la duquesa de Alba ha aparecido entre las páginas de las memorias de Flores. La relación de ambos duró casi dos años y la historia de amor ocupó numerosas portadas de las revistas de la época finalizando de una forma muy abrupta. Mar Flores ha escrito que en los eventos sociales la criticaban por venir de una familia humilde y el "estar del brazo de Cayetano era intentar medrar socialmente y económicamente".

El trato de la duquesa de Alba con Mar Flores

Los colaboradores de 'El tiempo justo' han hablado precisamente del presunto "clasismo" que habría en los eventos a los que habría ido Mar Flores con Cayetano Martínez de Irujo. El director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, leyó una declaración bastante fuerte de Cayetana de Alba y la ha desvelado en el programa: "Lo peor que le había pasado a su hijo Cayetano era Mar Flores".

Pliego ha recordado que llamó a Mar Flores para comentarle lo que había dicho la duquesa sobre ella. La reacción de la empresaria fue tirarle una pulla a su exsuegra: "Pues me gustaría que le preguntaras si no tiene nada que agradecerme de lo que yo hice por su hijo". El director de 'Lecturas' ha especificado que la ayuda que le brindó la modelo fue para una serie de tratamientos, ya que Cayetano habría tenido problemas con ciertos estupefacientes.

Leticia Requejo y Antonio Rossi también han hablado de que la duquesa de Alba no se llevaba bien con la empresaria. Los tertulianos han desvelado que Cayetana se refería a Mar Flores como "la modelo". Sin embargo, Joaquín Prat y otros colaboradores no han estado de acuerdo y han defendido a la duquesa diciendo que no era clasista, sino que no le gustaba el currículum que tenía Flores con sus ex.

