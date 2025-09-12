Lamine Yamal y Nicki Nicole, ¡fans de 'La que se avecina'!

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal presumen de noviazgo viendo juntos 'La que se avecina'

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el 25 cumpleaños de la artista

La relación entre el futbolista del Barcelona Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole ha sido una de las más sonadas de este verano. La pareja ya confirmó su noviazgo a finales de agosto subiendo a sus redes sociales una foto juntos, celebrando el cumpleaños de la artista. Pero ahora nos han sorprendido con una imagen mucho más íntima de su tiempo en común.

En la imagen, subida a los stories de Instagram por Nicki Nicole, podemos ver a la pareja pasando tiempo juntos y disfrutando de una serie, que no es otra que... ¡'La que se avecina'! La están viendo en Factoría de Ficción y, según escribe la cantante, los dos se consideran fans. No es para menos, seguro que se han echado unas cuantas risas viendo las aventuras y desventuras de Amador, Antonio Recio y compañía.

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole

Tras semanas de rumores y de indicios de que Nicki Nicole y Lamine Yamal podrían estar juntos, fue el futbolista quien hizo la confirmación oficial el pasado 25 de agosto. No era un día cualquiera, sino el cumpleaños de la cantante y el delantero azulgrana aprovechó para publicar su primera imagen juntos, acabando así con todas las especulaciones.

En la foto, los dos aparecían en la fiesta de cumpleaños de Nicki Nicole, con la tarta de cumpleaños, un montón de globos con forma de corazón y un emoji también de un corazón. Están dados de la mano y muy juntos, lo que no deja lugar a dudas: Nicki Nicole y Lamine Yamal son pareja.

Poco nos han dejado ver de su relación hasta ahora, aunque lo que sí ha quedado bien claro es que los dos son verdaderos fans de 'La que se avecina', la serie de Mediaset creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero.