Naomi Asensi, entre lágrimas, cuenta el motivo por el que tiene que acudir al médico

Rocío Molina 12 SEP 2025 - 11:17h.

La ganadora de 'GH VIP 8' ha roto a llorar ante el miedo de pasar por una nueva intervención y verse sola en ese momento

La tormentosa historia de Naomi Asensi por sus mamas tuberosas: "Me sentía un monstruo"

Compartir







Naomi Asensi ha preocupado a sus seguidores al publicar un vídeo llorando por miedo a una intervención y en el que decía que buscaba apoyo, que no se veía con fuerzas. La ganadora de 'GH VIP 8' ha pasado por un mal momento que ha querido compartir en su red donde también ha confesado el motivo que le ha llevado a pasar por el médico. Con lágrimas en los ojos, la influencer ha explicado lo mal que lo ha pasado y el miedo que ha tenido.

Tras sincerarse sobre sus complejos y de todo lo que ha pasado con el pecho en anteriores intervenciones, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha visto en otra tesitura en la que ha rememorado esos duros momentos. El hecho de pasar por un nuevo retoque para corregir las cicatrices de sus mamas le da pánico y más después de algunos de los comentarios que ha recibido acerca de esta intervención con láser.

Sin poder contener las lágrimas, Naomi Asensi ha admitido que estaba muerta de miedo, que le habían advertido que la zona del pezón es un dolor insoportable y necesitaba el empujón de alguien para enfrentar esta situación. "Estoy desquiciadísima y tampoco quiero ser pesada", ha confesado sollozando a modo de desahogo en esta ventana de su canal de Instagram.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al ver su reacción y ver también la imagen que ha compartido en la que se ve la cicatriz que tiene debajo del pecho, muchos son los que le han preguntado que por qué quiere volver a pasar ese trance si tanto le da miedo, a lo que la ganadora de 'GH VIP 8' ha respondido explicando el motivo médico.

"Creo que no se ha entendido. Tengo llena de cicatrices toda la teta, la aureola una cicatriz que la rodea bastante gruesa, luego la T invertida, es decir, una línea en todo el medio de la teta en vertical desde el pezón hasta abajo y luego ya la de abajo en horizontal que es la que os he enseñado, que sinceramente es la que mejor está...", ha confesado sobre su gran complejo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras unas horas de angustia y de acudir al médico para hacerse la primera sesión de láser en una zona tan delicada como el pezón, la que fuera novia de Adrián Blanch ha salido feliz. No solo porque a su llamada de auxilio ha acudido su íntimo amigo Albert Infante, sino también porque no le ha dolido nada la intervención y eso le ha animado para afrontar las cuatro sesiones que tiene pendientes.