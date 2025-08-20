Equipo Outdoor 20 AGO 2025 - 10:03h.

La ganadora de 'GH VIP 8' explica su reflexión tras publicar un mensaje sobre quienes no viajan en verano que ha sido malinterpretado

Naomi Asensi comparte un vídeo llorando desconsoladamente: "Esta es la realidad"

Naomi Asensi ha enfrentado en los últimos días un controvertido episodio en redes sociales tras publicar un post sobre las vacaciones de verano que, poco después, le ha hecho tener que disculparse públicamente. La ganadora de 'GH VIP 8' habría planeado pasar los meses de verano en Ibiza, residencia de su expareja, pero después de la ruptura ha tenido un verano más tranquilo de lo que pensaba, sin la agenda completa, una situación que ha reconocido que le ha hecho sentirse más vulnerable y aburrida en las últimas semanas.

En la ilustración compartida por Naomi se podía leer: "En verano también existimos las personas que no hemos ido a ningún sitio por dinero, por problemas físicos o de salud mental, por estar al cuidado de algún familiar porque trabajamos o porque no nos apetece y también es válido".

Días después, la creadora de contenido ha optado por añadir un comunicado en el que se disculpaba y ha admitido una cierta contradicción con lo que había dicho. "Parece hipócrita que yo comparta el post anterior, pero es que hasta me he sentido culpable de haberme quejado días atrás de que estaba aburrida por estar dos semanas en Madrid sin hacer nada, aún sabiendo que tengo viajes por delante aún este verano y el 90% de la población no tiene ni eso".

En ese mismo comunicado, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha intentado explicar la razón de su reflexión y ha comentado que, a sus 25 años, fue la primera ocasión en que pudo disfrutar de vacaciones en verano después de haber trabajado desde los 17. También ha afirmado que a los 26 años ya tenía nueve años cotizados y ha rememorado que dedicó gran parte de su carrera a la hostelería y hoteles, sectores en los que, mientras todos están de vacaciones, ella debía continuar trabajando.

Finalmente, la influencer quiso terminar su mensaje con un guiño hacia todos esos trabajadores que, al igual que ella durante años, no pueden disfrutar de descanso en los meses de verano: "Así que mucho ánimo a mis currantes y currantas, ya queda poco". Con este mensaje, la exconcursante de 'GH VIP' busca poner fin al malentendido, aclarar sus declaraciones y mostrar comprensión hacia una situación laboral que sabe muy bien, reconociendo la labor de quienes continúan trabajando mientras otros están de vacaciones.