La ganadora de 'GH VIP 8' cuenta su terrible experiencia con su operación de pecho

Naomi Asensi ha querido compartir su tormentosa experiencia con las mamas tuberosas, un tema que, según ella, afecta a muchas mujeres pero del que casi nunca se habla. En un reciente video, la ganadora de 'GH VIP 8' ha relatado con detalle cómo ha vivido este complejo desde la adolescencia, dejando claro que no se trata de una enfermedad, sino de una malformación que afecta al desarrollo del pecho.

Como ha explicado en sus redes la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', las mamas tuberosas "no son una enfermedad ni un tumor", sino que representan una malformación que "se desarrolla en torno al pezón durante la infancia o la preadolescencia". "Esta membrana evita que la mama crezca de manera natural, causando que tenga una forma tubular", ha explicado.

Naomi ha indicado que esto ocasiona problemas estéticos, pero que a su vez: falta de autoestima, inseguridades y temor a exhibirse en público. "Me sentía como un monstruo", confiesa la valenciana, rememorando cómo trataba de ocultar su pecho a sus parejas e incluso evitaba ir a la playa o a la piscina.

La influencer menciona que hay varios niveles de mamas tuberosas y ella poseía "el peor de los casos". En su situación, comenta que obtener la cirugía era difícil: los costos variaban entre 6.000 y 10.000 euros, y no era sencillo encontrar cirujanos especializados. Numerosos especialistas ignoraban la manera adecuada de abordar esta malformación.

Después de su primera cirugía, Naomi presentó un gran cambio, aunque también aparecieron complicaciones. Al año siguiente, el pezón mostraba irregularidades que la llevaron a regresar al quirófano. La ganadora de 'GH VIP' pagó 1000 euros extra por el seguro y se realizó una segunda cirugía para corregir la forma asimétrica del pezón. A pesar de que la operación mejoró su apariencia, resultó en una cicatriz bastante grande, lo que aún la hacía seguir insegura.

Tras los altibajos ocasionados por su participación en 'La isla de las tentaciones', y los cambios de peso, el pecho de Naomi sufrió otro problema: el implante se movió hacia arriba mientras su pecho se caía. Con el paso del tiempo, aparecieron bultos que resultaron ser una fractura de la prótesis. Esto la llevo a una tercera intervención en otra clínica y, meses más tarde, a un retoque final para arreglar un pezón "vizco", según la valenciana.

A pesar de todo lo vivido, Naomi ha recuperado confianza y ahora comparte su experiencia para que otras chicas no se sientan solas con sus complejos.