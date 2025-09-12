Alberto Samperio 12 SEP 2025 - 17:59h.

La exmujer del DJ también ha hablado sobre el supuesto romance que tendría con un pastelero: "Ahora a enfocarme en mí"

Kiko Rivera e Irene Rosales, juntos de nuevo junto tras su separación: las fotos

Tras la repentina separación de Kiko Rivera e Irene Rosales a finales de este mes de agosto, la prensa ha fotografiado a la expareja de nuevo juntos. En las imágenes que se han publicado, ambos se encontraban en compañía saliendo de la casa familiar para llevar a sus hijas al colegio el primer día de clase del nuevo curso.

Ya han pasado 16 días desde que la noticia de su ruptura se supiese a través de un extenso comunicado que Kiko lanzaba a través de las redes sociales. Y es que el exmatrimonio ha decidido dar normalidad a su divorcio y ha continuado haciendo una vida cotidiana con sus niñas.

Irene Rosales, sobre las fotos: "Hay mucho amor y cariño"

Los periodistas han salido a la calle para preguntarle a la ex del hijo de Isabel Pantoja. Rosales se ha pronunciado sobre las fotos argumentando que van a estar siempre unidos por sus hijas: "No te extrañes... Somos padres y eso lo vamos a ser toda la vida. Tenemos dos niñas preciosas y todo... Le vamos a dar lo mejor a ellas".

Irene Rosales ha comentado que "hay mucho amor y cariño, y eso nunca se va a perder". Por otra parte, la exmujer del DJ también ha hablado sobre los rumores que están saliendo en los que se cuenta que estaría teniendo una nueva ilusión con un pastelero.

Rosales ha alucinado con que se le esté vinculando con este supuesto romance: "Me está dando hasta miedo ir a la farmacia, no se vayan a creer que es el farmacéutico". La expareja de Kiko Rivera ha confesado que ahora se va a enfocar en ella misma y que no está para ninguna otra relación a largo plazo.