Lorena Romera 27 AGO 2025 - 08:40h.

El hijo de Isabel Pantoja y su mujer ponen fin a su matrimonio tras nueve años: los motivos

Cuidada gastronomía, amor y reencuentros familiares: así fue la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales

Compartir







Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio, onde años de relación y dos hijas en común. El hijo de Isabel Pantoja y la influencer sevillana habrían tomado la decisión de mutuo acuerdo, sin que terceras personas se hayan visto involucradas y pensando siempre en el bienestar de sus niñas; Ana, que este mes de diciembre cumple 10 años, y Carlota, de 7 años.

Es la revista 'Semana' la que da la exclusiva de final del matrimonio de la pareja que un día fuera concursante de 'GH DÚO'. Según cuenta el citado medio, la separación se habría producido de manera "cordial", pero llega después de haber "analizar la situación que atravesaban".

Lo que que sí dejan claro es que la decisión no es 'in extremis', sino algo que han estado madurando y que, finalmente, han llegado a la conclusión de que es lo mejor para ambos. Por otro lado, el medio confirma que el dj y la creadora de contenido "seguirán luchando por su familia" porque para ellos siempre ha sido lo más importante y, ahora, con la separación, lo sigue siendo.

Así, después de muchos altibajos durante estos once años de relación y nueve años de matrimonio, Irene Rosales y Kiko Rivera toman caminos separados. Pero, ¿cuáles han sido sus últimos movimientos en redes sociales antes de que la noticia se hiciese pública?

Canal de Whatsapp de Telecinco

Hasta hace apenas unas semanas, el ya exmatrimonio se dejaba ver en redes sociales disfrutando de su verano en Menorca junto a sus dos hijas y el primogénito del cantante, en común con Jessica Bueno. De allí, el cantante volvía "con el corazón lleno", aseguraba.

"La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar, ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y a mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives. Y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre", escribía el que fuera concursante de 'Supervivientes'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

También Irene Rosales ha utilizado su perfil de Instagram para lanzar reflexiones que ahora cobran un significado especial. "Quédate siempre con los que sonríen al verte llegar", "La clave no está en crear el momento perfecto, sino crear momentos felices", o "alma pirata: a veces, está bien ver el mundo del revés".