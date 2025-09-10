Lorena Romera 10 SEP 2025 - 13:45h.

Kiko Rivera e Irene Rosales se han dejado ver juntos de nuevo, tan solo dos semanas después de separarse. La pareja anunciaba su ruptura tras once años juntos, nueve de matrimonio y con dos hijas en común. El hijo de Isabel Pantoja y la influencer han sido pillados y fotografiados saliendo de casa junto a Ana, su hija mayor, saliendo de casa y paseando con total normalidad.

Tan solo han pasado dos semanas desde que la pareja de exconcursantes de 'GH DÚO' confirmaba su separación en sendos comunicados. Los dos aseguraban que iban a mantener una buena comunicación y un vínculo que no se iba a romper nunca por el bien de sus hijas. Y así está siendo. Después de vérseles entrando y saliendo del domicilio que tienen en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, el ya exmatrimonio se han dejado ver juntos por primera vez tras la separación.

"Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así", expresaba la influencer a través de su perfil oficial de Instagram. Unas palabras que subrayaban las que el hermano de Isa Pantoja había publicado horas antes en un comunicado. "Lo hacemos hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", expresaba el artista.

El motivo que ha unido a Kiko Rivera e Irene Rosales

En estas imágenes, este deseo de la expareja, que aboga por una buena comunicación entre ellos, ha quedado más que confirmado. Y es que Kiko Rivera e Irene Rosales, a pesar de la ruptura, no han querido perderse el primer día de colegio de Ana, su hija mayor.

Un momento muy significativo para ella, que ha podido contar con el apoyo de sus dos progenitores, que le han ido profesando todo tipo de arrumacos. Mientras su madre la lleva de la mano, su padre la coge del hombro a modo protector. Tras dejar a la pequeña de 10 años en el centro escolar, Kiko Rivera e Irene Rosales han regresado al domicilio familiar entre risas y confidencias, dejando claro que los rumores que apuntaban a que su ruptura sería en malos términos no son ciertos.