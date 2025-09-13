Fiesta 13 SEP 2025 - 17:47h.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez reaparecen juntos en un cortometraje

Álvaro Escassi reaparece con muletas y aclara por qué ha tenido que pasar por quirófano

El verano pasado, el del año 2024, María José Suárez confirmó su ruptura con Ávaro Muñoz Escassi. Desde entonces han pasado muchas cosas entre ellos. La expareja ha dado sus propias versiones de los hechos donde han tenido cabida cuernos, engaños e incluso chantajes y donde también apareció un tercer vértice de su triángulo amoroso: Valeri. Ahora, más de un año después, la expareja sorprende reapareciendo junta.

Las imágenes de Álvaro Escassi y María José Suárez juntos de nuevo son de lo más sorprendentes, pues hace mucho tiempo que no les veíamos juntos. Contrasta con todas esas idas y venidas que ha habido entre ellos en los últimos meses y las indirectas que se han soltado el uno al otro en distintos platós de televisión. Porque en estas imágenes... ¡Aparecen sonrientes y con mucha complicidad! Pero ojo, todo tiene una explicación.

Las imágenes de Álvaro Escassi y María José Suárez un año después de su ruptura

'Fiesta' muestra las imágenes en cuestión en las que aparecen Escassi y María José actuando para un cortometraje. El proyecto se grabó en el año 2023, cuando aún eran pareja y el vídeo que el programa comparte con todos sus espectadores, se trata de una toma falsa en la que la pareja se muestra cómplice y sonriendo en mitad del rodaje. Parece que se encuentran en una comisaría, él con uniforme policial y ella vestida de paisana.

Es Escassi quien se equivoca durante la grabación de la escena que comparte con la que, por aquel entonces, era su pareja, María José, y eso provoca la risa de ambos. El cortometraje, que se titula 'Cambio y corto', cuenta con otros muchos rostros famosos, como José Mercé. Los colaboradores destacan la complicidad que había entre ellos por aquel entonces, que se trasmite a través de la pantalla.