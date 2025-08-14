Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 15:15h.

El jinete habría comenzado un nuevo idilio con otra mujer tras su ruptura con Sheila Casas al principio del verano

Sheila Casas cierra la puerta definitivamente a Álvaro Muñoz Escassi y responde a sus palabras: "Estoy muy bien así"

Álvaro Muñoz Escassi vuelve a las andadas después de su ruptura con Sheila Casas. El jinete estaría interesado en una nueva mujer. El verano es tiempo de nuevos romances y el famoso exsuperviviente estaría de nuevo ilusionado por una chica.

En pleno directo la periodista Giovanna González ha entrado en el plató de 'Vamos a ver' para comunicar esta noticia que le había llegado por teléfono. González ha dado bastantes detalles sobre el supuesto romance de Escassi con su nueva pretendienta.

"Álvaro Muñoz Escassi ya está interesado en otra chica, ya está centrado en otra mujer", ha comentado la periodista ante la sorpresa de todos los colaboradores del programa. Giovanna González ha señalado que su anterior noviazgo con Sheila Casas "es cosa del pasado".

Suso Álvarez y el resto de tertulianos han querido saber más y no han parado de preguntarle por la nueva mujer del jinete. La periodista ha explicado que es guapa, pero no ha querido responder si era conocida o una persona anónima porque tiene que investigar más.

Lo que sí ha dejado claro es que Escassi habría quedado varias veces con esta chica misteriosa: "Ya hay contacto, hay quedadas y hay cositas". Ahora solo queda esperar para conocer más sobre este nuevo idilio del jinete.

Escassi rompía su silencio en ¡De viernes!' sobre su ruptura con Sheila Casas

El jinete no ha perdido el tiempo al tener un nuevo amor, y es que tras salir de 'Supervivientes', Escassi contaba todos los detalles sobre su separación a principios de verano con la hermana de Mario y Óscar Casas. "Tuvimos una pelea por temas en los que no estamos de acuerdo", contaba el exsuperviviente en el plató.