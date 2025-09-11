Ana Carrillo 11 SEP 2025 - 18:10h.

El finalista de 'Supervivientes' ha explicado el motivo por el que ha reaparecido con muletas en un evento

Tras un verano en el que ha mostrado que se ha centrado en pasar tiempo con sus amigos después de quedarse soltero por su ruptura con Sheila Casas, Álvaro Escassi ha reaparecido con muletas en un evento, lo que ha sorprendido a los reporteros allí congregados que le han pedido al finalista de 'Supervivientes 2025' que aclarase el motivo por el que se veía obligado a utilizar este apoyo para andar.

"Me he pegado todo el verano así medio cojo, con dolor y eso es una tragedia", ha explicado el jinete, que ante esta situación decidió pasar por quirófano: "Es que me rompí el menisco en 'Supervivientes', me he operado y es lo mejor que he hecho, estoy perfecto". Ha matizado que, en realidad, se rompió los dos meniscos, pero que solo sentía dolor en el derecho, que es el que se operó el pasado viernes.

"No estoy en rehabilitación, pero voy con muletas porque me dijo el médico: 'Llévate las muletas para que te acuerdes que te has operado'; porque yo le dije que podía andar ya perfecto", ha añadido el ex de Lara Dibildos, que ya reveló en su última entrevista en '¡De viernes!' a finales de julio que se había roto el menisco. En aquella entrevista, habló de los motivos de su ruptura con Sheila Casas.

En esta reaparición, las reporteras de 'GTres' y 'Europa Press' le han preguntado qué tal está su relación con la hermana de Mario Casas. Él ha subrayado que ya no están juntos, pero que se llevan bien como expareja. Sobre su estado sentimental, ha comentado que su corazón está "muy bien": "Todo está fenomenal"; aunque no ha aclarado si vuelve a tener una ilusión como se rumoreó a finales de agosto.

Sí que ha explicado que este verano ha pasado algún tiempo a solas porque cuando no está bien le gusta estar en soledad, pero que ahora, a la vuelta de las vacaciones, está estupendamente, con "el corazón muy bien" y satisfecho con la decisión de haber pasado por quirófano para acabar con el intenso dolor que le provocaba tener el menisco roto.