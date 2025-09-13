Tania Medina enseña la exclusiva decoración de su casa con Alejandro Nieto: los trucos e inspiración que ha buscado
La concursante de 'Bailando con las estrellas' y exconcursante de 'Supervivientes' presume de la nueva decoración de su casa
Tania Medina ha demostrado que no hace falta un presupuesto muy alto para poder decorar tu casa y darle un aire nuevo. La concursante de 'Bailando con las estrellas' y anteriormente de 'Supervivientes', que vive junto a su pareja Alejandro Nieto, ha enseñado a sus seguidores cómo ha renovado la decoración de su casa de una forma exclusiva, original y apta para todos los bolsillos: los trucos e inspiración que ha buscado.
La novia de Alejandro Nieto, ganador de 'Supervivientes 2022' ha publicado cómo ha transformado la decoración de su casa de la mano de JYSK. Como consejo a sus seguidores les ha dado un pequeño "truco" para actualizar la decoración de su casa. Ella lo primero que hace es "buscar inspiración en Pinterest" con el nombre "inspo deco casa" y a partir de ahí ocurre la magia.
Para la zona del dormitorio, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha buscado crear un ambiente acogedor y cómodo, con cojines en tonos neutros sobre la cama, junto a ella ha colocado el puff orebo en color blanco crudo por 56,40 euros combinado con un cojín decorativo en forma de circulo. En un mueble de la habitación ha colocado un porta velas acompañado de varias velas sobre un plato, que añade un toque decorativo por menos de 15 euros.
En el comedor, la la concursante de 'Bailando con las estrellas' ha decorado la mesa del salón con una bandeja de madera por 7,99 euros, una vela, unas servilletas de papel decoradas con flores y para completar la decoración, encima de la bandeja una planta artificial que ayuda a crear un ambiente más relajante. Tani Medina ha apostado por los colores neutros con algunos detalles en madera que ayudan a aportar más calidez a la estancia.
Tania ha comentado junto al vídeo que aún le quedan por añadir dos mesitas de noche y un espejo para el pasillo, pero ha asegurado que tiene "muchas ganas" de que le lleguen y así poder compartir con sus fans el resultado final. La canaria ha enseñado cómo renovar su casa sin gastar mucho, con un poco de inspiración y unas piezas clave para darle un aire fresco a su hogar con tan solo algunos detalles. Desde cojines hasta velas, Tania Medina ha conseguido que con unos simples cambios, su casa pase de menos a más de una forma sutil de manera inmediata.