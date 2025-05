Lorena Romera 27 MAY 2025 - 11:46h.

La modelo canaria retoma sus compromisos profesionales tras romper con Alejandro Nieto

El ganador de 'Supervivientes' rompe a llorar al confirmar su ruptura con Tania Medina

Tania Medina está destrozada. Su relación sentimental de cinco años ha llegado a su fin. La modelo, exconcursante de 'Supervivientes' en 2022, ha comunicado una importante noticia tras su ruptura con Alejandro Nieto. Horas después de emitir un comunicado rompiendo su silencio tras hacerse pública su separación, la influencer ha retomado su actividad como creadora de contenido en redes sociales.

Son momentos muy complicados para la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que pedía hace tan solo unas horas respeto para su ya expareja. "Pedir ayuda y perdón es de lo más grandioso que se puede hacer", señalaba la it-girl en su comunicado, que llegaba poco después de que el que fuera Míster reapareciese públicamente confirmando la ruptura y pidiendo perdón a Tania.

"Tengo que tratarme y ponerme en manos de profesionales. Nunca le haría daño y si esta situación le está haciendo daño, lo mejor es que me arregle", reconocía el que fuera ganador de 'Supervivientes' en 2022, edición en la que también participó la modelo. Después de reconocer que la separación es "por la salud de los dos" y que lo que ruega ahora es "respeto" y comprensión por parte de sus seguidores, la influencer trata de retomar su vida como buenamente puede tras este duro batacazo emocional.

Y lo ha hecho comunicado a sus seguidores una noticia muy importante. "Toca volver al trabajo, y de la mejor manera: con una marca que me hace mucha ilusión. Volviendo a ponerme a prueba. En unas horas me entenderán", ha adelantado la creadora de contenido, que está haciendo de tripas corazón para no desatender sus compromisos profesionales. Lo cierto es que es una etapa muy delicada para ella, por eso el cariño que está recibiendo a través de las redes sociales está siendo clave.

"Gracias por todos los mensajes. Empezaré a subir contenido estos días como siempre. Me vendrá bien. Espero que lo reciban con todo el cariño", ha señalado Tania Medina, que se encuentra de camino a Segovia por motivos laborales y espera que la comunidad de usuarios que le siguen a través de Instagram -que ya son más de medio millón- entiendan que, a pesar de la ruptura sentimental con Alejandro Nieto-, debe retomar su actividad en redes sociales como parte de su trabajo como influencer y por sus compromisos con las marcas.