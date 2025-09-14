Los problemas financieros de Kiko Rivera: su loft de San Sebastián de los Reyes podría salir a subasta

Al parecer, el loft que el DJ tiene en la localidad madrileña está en manos de un fondo buitre

Saúl Ortiz desvelaba ayer mismo en 'Fiesta' que Kiko Rivera, tras anunciar su separación de Irene Rosales, habría dado un paso muy importante al adquirir un chalet en una exclusiva zona de las afueras de Sevilla.

Tal y como explicaba el colaborador, Kiko habría pagado cerca de 500.000 euros por una vivienda unifamiliar en Mairena del Aljarafe y que cuenta con piscina además de una gran parcela. La casa, que Kiko habría comprado solo, estaría a tan solo siete kilómetros de la casa familiar en la que ha vivido durante los últimos años con Irene y sus dos hijas.

Sin embargo, '¡Vaya fama!' tiene información de última hora que habla problemas financieros del DJ. Al parecer, el hijo de Isabel Pantoja tendría la hipoteca del loft que posee en San Sebastián de los Reyes en manos de un fondo buitre, además de un proceso judicial abierto por el que la casa podría acabar yendo a subasta.

Pero al parecer, Kiko Rivera no sería el único que tiene problemas económicos. Antonio Rossi explicaba esta semana que tanto Isabel Pantoja como su hermano Agustín estarían en una situación complicada con respecto a Hacienda: "Están en la absoluta ruina, con todas sus cuentas bloqueadas y bajo la lupa de la Agencia Tributaria".