Cristina Lasvignes: "Gracias al periodismo del corazón podemos suplir el voyeur que llevamos dentro"

La periodista nos da su visión sobre el periodismo del corazón en la era digital

Además, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez estrenan '¡Vaya Fama!': "Los famosos ahora son 'gente de redes'"

Cristina Lasvignes se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Junto a Fran Ramírez, presenta '¡Vaya Fama!', el nuevo programa de Telecinco que llegó para ocupar el hueco dejado por 'Socialité' en la parrilla de fin de semana, con un tono ácido, irreverente y divertido. En una entrevista exclusiva, la comunicadora ha abierto su corazón y nos ha hablado de sus aspiraciones periodísticas y su particular visión del mundo del corazón.

El programa, que se emite los sábados y domingos a partir de las 13:15 horas, ya está revolucionando la manera de entender el entretenimiento televisivo, y Lasvignes no esconde su entusiasmo por este nuevo desafío profesional.

El voyeurismo como motor del entretenimiento

Con la honestidad que la caracteriza, Lasvignes reflexionó sobre el papel fundamental que desempeñan los periodistas especializados en el mundo del corazón en la sociedad actual. "El voyeur que llevamos todos dentro, gracias a estos periodistas lo podemos suplir", explicó.

Esta declaración pone sobre la mesa una realidad incómoda pero innegable: el consumo de contenido relacionado con la vida privada de los famosos responde a una necesidad humana profunda de curiosidad y entretenimiento. Lasvignes no solo reconoce esta realidad, sino que la abraza como parte esencial de su trabajo.

Uno de los aspectos más interesantes de la conversación surgió cuando la presentadora abordó los desafíos que plantea la era digital para el periodismo del corazón. "Hay que ir un poquito más allá para ver lo que no nos enseñan en las redes, lo de realidad vs. redes sociales", afirmó.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente en un momento en que las redes sociales han democratizado la información, pero también han acortado las barreras entre la imagen pública de los famosos y lo que comparten respecto de su vida cotidiana. ¡Dale play al vídeo y descubre las declaraciones de la presentadora!

El salseo del verano: Kiko Rivera e Irene Rosales

No podía faltar en la conversación una referencia al tema estrella del verano mediático. Al ser consultada sobre cuál consideraba el salseo más destacado de estos meses, Lasvignes no dudó en señalar: "En los últimos días solo se hablaba de Kiko Rivera y de Irene y de su separación, con ese salseo me quedo".

La elección de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales como el tema más relevante del verano no es casual. Esta historia combina todos los elementos que convierten una noticia del corazón en un fenómeno mediático: familias mediáticas, conflictos personales y una audiencia que ha seguido durante años la evolución de esta pareja a través de diferentes programas televisivos.

Un formato que promete sorpresas

La apuesta de Telecinco por este formato demuestra la confianza en el dúo formado por Lasvignes y Ramírez, dos profesionales que han demostrado su capacidad para conectar con la audiencia en diferentes formatos televisivos.

Teniendo en cuenta la trayectoria de ambos presentadores, consultamos sobre lo que hace que un salseo se convierta en "salseo perfecto". Al respecto, Lasvignes destaca: "Cualquier situación que te saque de la normalidad y no te esperes". Su compañero, Fran Ramírez, comparte esta visión; sin embargo, agrega algún ingrediente más: "Tiene que ser algo inesperado, sorprendente y novedoso". ¡Dale play al vídeo y descubre la fórmula del salseo perfecto!