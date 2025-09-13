Fiesta 13 SEP 2025 - 19:56h.

Kiko Rivera se habría comprado un casa en una exclusiva urbanización, a tan solo siete kilómetros de su antigua vivienda familiar

La casa se encuentra en Mairena del Aljarafe y cuenta con piscina y una gran parcela

Saúl Ortiz maneja información exclusiva sobre Kiko Rivera. El colaborador de 'Fiesta' ha explicado que se trata de un tema que "viene a confirmar que la separación en un hecho y que eso no va a cambiar aunque Kiko tenga deseos de regresar con la madre de sus hijos".

Al parecer, según los datos que 'Fiesta' ofrece en exclusiva, el hijo de Isabel Pantoja habría dado un importante paso tras la ruptura con Irene Rosales: "Kiko Rivera ha dado un paso al frente y se ha comprado un chalet unifamiliar en Mairena del Aljarafe con parcela y piscina por el que habría pagado en torno a 500.000 euros".

Con piscina, parcela y en una exclusiva urbanización

El DJ, que no atraviesa por su mejor momento, habría elegido esta pequeña localidad sevillana por la cercanía con el municipio en el que viven sus hijas con Irene Rosales, a tan solo siete kilómetros de distancia, y por ser una zona exclusiva en la que todas las viviendas son unifamiliares y no bajan del medio millón de euros.

Una reportera de 'Fiesta' se ha trasladado hasta el lugar y ha podido comprobar en primera persona que efectivamente se trata de una zona de lujosas casas con jardín y piscina en la que reina la tranquilidad.

Aunque este paso para algunos responde a un intento de Kiko por recuperar a la madre de sus hijos, para otros como nuestra compañera Mónika Vergara responde más bien a intereses muy alejados del amor:

"Irene Rosales vive con sus hijas de alquiler, qué extraño que Kiko haya esperado a separarse de Irene para comprar una casa, huele a que no quería comprarse algo mientras estaba con ella por lo que pudiera pasar de cara a una separación".