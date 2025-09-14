Georgina dispara los rumores de un posible embarazo tras salir a la luz unas sorprendentes imágenes

El rumor está recorriendo las redes sociales y sus fans se preguntan si estará de nuevo embarazada

El millonario acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: todos los detalles

Compartir







Un rumor sobre Georgina Rodríguez está recorriendo rápidamente las redes sociales durante los últimos días ¿Está de nuevo embarazada? Las pistas que han llevado a sus seguidores a pensarlo y que han hecho saltar las alarmas son unas imágenes de la influencer en las que se la ve con un poco más de tripa.

Tras salir a la luz la noticia del posible embarazo, '¡Vaya fama!' se ha hecho eco y el tema ha sido debatido por los colaboradores en el plató del programa y la colaboradora Alba Morales lo tiene muy claro: ''Yo pienso que estos dos se han casado porque Georgina está embarazada y donde están viviendo no se puede''.

''Bueno, a mí me han dicho que hay posibilidad, sí'', afirma Alba Morales y continúa dando sus razones: ''Se han decidido casar porque donde ellos viven ya hicieron la vista gorda, o sea, donde ellos viven no se puede vivir sin estar casados. E hicieron la vista gorda desde hace dos años y ahora ya encima si te quedas embarazada... O sea es un pitorreo si le han renovado por 2 años más cobrando un pastizal''.

Por su parte, Gema Fernández, colaboradora del programa ha hecho referencia a las imágenes que están recorriendo las redes: ''Es verdad que en las redes está todo el mundo diciendo que puede estar embarazada. Yo espero que no se enfade con nosotros, no vaya a ser que tenga una barriguita. Pero sí que es verdad que no nos sorprende porque yo tengo claro que ellos uno de los objetivos de su unión siempre ha sido tener hijos, porque Ronaldo siempre ha dicho que quería tener familia numerosa''.