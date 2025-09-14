Triana Ramos, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y ex de Kiko Rivera, tiene dos hijos y está comprometida con Arturo Visuerte

Kiko Rivera hace realidad el sueño de Ana y Carlota, sus dos hijas en común con Irene Rosales: "Misión cumplida"

Compartir







El año 2013 está marcado en el calendario de Triana Ramos, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', pues fue el momento en el que empezó su carrera televisiva al mantener una breve relación con Kiko Rivera. Tras estás mediáticas apariciones terminó por ocupar el trono del famoso programa de citas de Telecinco, su paso por el programa fue corto, pero intenso y desde que salió del programa se alejó de los platós de televisión.

La influencer ha dado un giro total a su vida y hoy en día compagina su carrera como influencer y modelo con la maternidad. Su vida actual gira en tono a sus dos hijos, el gimnasio y su carrera como modelo. En 2019 estudio un curso de veterinaria, pero todo apunta a que todavía no ha visto sus frutos. Como influencer, cuenta con más de 28.000 seguidores con los que comparte su maternidad, sus veranos infinitos, su pasión por la moda y por el autocuidado.

PUEDE INTERESARTE Triana Ramos se casa con el padre de su segundo hijo: así ha sido su romántica pedida

La sevillana siempre ha creído en el amor y, tras varias relaciones fallidas, ha encontrado el amor junto a Arturo Visuerte con quien tienen un hijo, Romeo, que nació en 2022, que suma a Izan, su hijo mayor. En cada maternidad ha dado el pistoletazo de salida a una nueva etapa en su vida. La pareja está muy ilusionada con su inminente boda tras la pedida de mano.

Modelo e influencer

La sevillana se convirtió en toda una “it mum” durante sus dos embarazos y ahora comparte abiertamente su faceta como madre en su perfil de Instagram. Vídeos tiernos con sus hijos y escenas familiares, pero también mucho contenido de moda, viajes y lifestyle en general.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con mucha naturalidad, comparte su estilo de vida saludable, sin seguir dietas, pero sí cuidándose mucho sin olvidar la rutina de ejercicio. Además, hace sus pinitos como modelo para marcas de moda.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Madre enamorada

Triana Ramos no ha dejado de creer en cupido a pesar de pasar por relaciones muy dolorosas. En 2018 se convirtió en madre por primera vez, su hijo Izan llegaba al mundo seis meses antes de que decidiera poner punto y final a su relación sentimental. A pesar de lo complicado del momento, hoy en día mantienen una relación cordial por el bien de su hijo.

En 2022 compartía son sus seguidores muy emocionada que había vuelto a encontrar el amor junto a Arturo Visuerte, un hostelero que junto a su familia tiene una de las cervecerías más antiguas de Sevilla. A finales del 2022 dieron la bienvenida a Romeo, su primer hijo en común.

En octubre de 2023, Triana Ramos anunció su compromiso matrimonial con el padre de su segundo hijo, Arturo Visuerte, tras varios años de relación. La pedida tuvo lugar en una playa de Málaga y fue compartida con emoción: “Mi destino está a su lado. Sí, quiero’” compartía en redes sociales.