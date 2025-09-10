Lorena Romera 10 SEP 2025 - 10:46h.

El hijo de Isabel Pantoja se emociona al ver a sus hijas en común con Irene Rosales cumplir su sueño

Kiko Rivera comunica una feliz noticia tras separarse de Irene Rosales

Kiko Rivera ha hecho realidad el sueño de sus hijas en común con Irene Rosales, de la que se acaba de separar tras once años juntos y nueve de matrimonio. El dj, exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH DÚO', está en una nube por la noche que ha vivido con Ana y Carlota, de 7 y 10 años, respectivamente. Un momento mágico y muy emocionante del que el hijo de Isabel Pantoja ha hecho partícipes a sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

Hace apenas unos días, el artista se sinceraba sobre el mal momento anímico que atraviesa tras su ruptura con Irene Rosales. En un directo de Twitch, el hermano de Isa Pantoja reconocía que "se le cae la casa encima" y que los momentos de soledad le están pesando mucho. "No estoy bien y se me nota", reconocía Kiko Rivera, mostrando su lado más honesto tras la separación.

En ese mismo directo, el exconcursante de 'Supervivientes' en 2011 -donde conoció a Jessica Bueno, con la que se convirtió en padre de su primogénito- explicaba que lo único a lo que se aferraba era a los momentos que pasaba junto a sus hijos. Precisamente junto a Ana y Carlota ha vivido ahora algo mágico. Y es que el primo de Anabel Pantoja ha hecho realidad el sueño de sus pequeñas.

Un instante de pura felicidad que le ha convertido en el padre más orgulloso del mundo. "Misión cumplida", celebra Kiko Rivera, que ha compartido las imágenes de este emocionante momento. Y es que el dj ha llevado a sus pequeñas al concierto de Camilo, que era algo que les hacía mucha ilusión. Pero no solo eso. El hijo de Isabel Pantoja ha utilizado sus contactos para llevar al backstage a sus pequeñas y que puedan conocer, abrazar y besar a su ídolo.

Un encuentro de lo más especial que atesorarán para siempre. "Desbloqueando sueños para mis princesas", escribe el que fuera concursante de 'Supervivientes' junto a una imagen en la que vemos a Camilo firmando un autógrafo a sus niñas. Una noche, sin duda, que no olvidarán nunca y que ayuda a Kiko Rivera a mantenerse fuerte en estos momentos tan difíciles para él. Porque, tras la ruptura sentimental con Irene Rosales, la vida le ha asestado otro duro golpe con el fallecimiento de uno de sus amigos.