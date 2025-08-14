El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina Rodríguez es de Bilbao

El anillo, valorado en más de seis millones de euros, ha dado la vuelta por el mundo generando todo tipo de reacciones

Más de seis millones de euros: el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina Rodríguez entra en un club exclusivo

Georgina Rodríguez anunció el pasado lunes que se casará con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo y empresaria en redes sociales con una imagen de su anillo de compromiso que ha dado la vuelta al mundo.

Un anillo valorado por los expertos en más de seis millones de euros. La joven de 31 años (nacida en Buenos Aires, pero criada en España) y el futbolista de 40 años (nacido en Funchal, Portugal) protagonizarán una boda que tendrá un gran impacto a nivel internacional. Una ceremonia de celebrities similar a la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Ese anillo de compromiso que ha dado la vuelta al mundo ha generado todo tipo de reacciones. Según informa ‘El Correo’, se trata de un alhaja exclusiva diseñada por la joyería bilbaína Dámaso Martínez.

La sortija es una pieza exclusiva, con un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates flanqueado por piedras laterales que suman un total cercano a los 37 quilates, llama la atención por su tamaño y por su calidad. Los expertos afirman que se trata de un D-Flawless (un diamante sin inclusiones ni imperfecciones) de 40 o 45 quilates. Una joya casi inalcanzable.

Dámaso Martínez, una joyería exclusiva de Bilbao

La joyería Dámaso Martínez fue fundada en 1970 y es famosa por su reconocida trayectoria en el mundo de la alta joyería. Arrancó como una empresa local y pronto se expandió a todo el territorio nacional, participando en los años 80 en ferias de Madrid y Barcelona.

En 1993 dio el salto internacional con presencia en la prestigiosa feria de Basel Suiza. La marca se caracteriza por piezas exclusivas y sofisticadas. Desde 1999 ofrece sus servicios desde su boutique actual en la calle María Díaz de Haro, en Bilbao.

n sus talleres, la elaboración es artesanal: cada joya emerge de bocetos iniciales y prototipos manuales, ejecutados por maestros artesanos cuya experiencia se transmite de generación en generación.