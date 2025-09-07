En 2017 el futbolista y la modelo firmaron un acuerdo prenupcial que contemplaba qué ocurriría en caso de separación

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron un paso más en su relación el pasado mes de agosto al anunciar su compromiso tras casi diez años juntos. Aunque todavía no han hecho públicos los detalles de la boda, que estaría prevista para el próximo año, la pareja ya había tomado medidas legales sobre su futuro.

Según la revista portuguesa 'TV Guia', en 2017 el futbolista y la modelo firmaron un acuerdo prenupcial que contemplaba qué ocurriría en caso de separación. De acuerdo con esa información, Georgina percibiría una pensión mensual de 114.000 euros —más de un millón al año— y se quedaría además con la mansión que ambos poseen en la exclusiva urbanización La Finca, en Madrid, valorada en más de cinco millones de euros.

Un contrato en revisión

El citado medio asegura que ese contrato sigue vigente, aunque con modificaciones que se han ido incorporando tras el nacimiento de sus hijos en común. De hecho, tras el enlace, se espera que el acuerdo vuelva a actualizarse para ajustar las cantidades y regular aspectos como la custodia de los menores en caso de ruptura.

Las cifras millonarias de la pareja también influyeron en el anillo de compromiso. La pieza elegida por Ronaldo fue un alhaja exclusiva diseñada por la joyería bilbaína Dámaso Martínez, un espectacular anillo valorado en unos seis millones de euros, una pieza única que Georgina mostró en redes con un mensaje romántico: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».

La historia de amor de Cristiano y Georgina

Cristiano y Georgina se conocieron en Madrid en 2016 y, desde entonces, han compartido vida en distintos países siguiendo la trayectoria profesional del futbolista. Actualmente residen en Arabia Saudí, donde el portugués juega en el Al-Nassr.

Juntos han formado una familia numerosa: Cristiano Jr., nacido en 2010; los gemelos Eva y Mateo, en 2017; además de las dos hijas biológicas de Georgina, Alana Martina, también de 2017, y la pequeña Bella Esmeralda, nacida en 2022.