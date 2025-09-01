La influencer y empresaria ha acudido un año más al Festival de Cine de Venecia, y esta vez su aparición ha sido de las más esperadas

Georgina Rodríguez anuncia que se casa con Cristiano Ronaldo: el mensaje y el espectacular anillo

Georgina Rodríguez ha vuelto a acaparar titulares en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Este pasado 31 de agosto, la modelo e influencer ha reaparecido sobre la alfombra roja presumiendo de anillo de compromiso tras anunciar que se casa con Cristiano Ronaldo.

En la ceremonia, llevada a cabo este pasado domingo por la noche, Georgina hizo su gran aparición con un vestido negro ceñido al cuerpo de guipur, de silueta sirena y con finos tirantes, luciendo un escote corazón que ha combinado con transparencias y bordados florales.

El diseño lo ha complementado con un collar tipo choker joya con forma de rosa cubierto de diamantes y unos tacones de rejilla que daban forma al conjunto. En cuanto al maquillaje, ha escogido tonos cálidos, labios gloss y un peinado recogido con mechones sueltos.

Sobre el anillo

Pero lo más comentado, sin duda, ha sido su anillo de compromiso. Georgina lo ha lucido en su mano izquierda durante toda su aparición, quedando inmortalizada incluso alardeando de joya, reflejando su ilusión ante esta nueva etapa de su vida. De hecho, ha sido la pieza central de su aparición.

No ha escatimado en mostrarla con total orgullo, permitiendo que captara todos los flashes. Ya en el aeropuerto, con un look más relajado, lo había lucido discretamente, pero en la alfombra roja se ha asegurado de que cada paparazzi obtuviera su close-up, para que la joya no pasara desapercibida.

Se trata de una impresionante joya con un diamante oval central de entre 40 y 45 quilates, flanqueado por dos diamantes triangulares en los extremos. El valor estimado de esta joya de lujo varía según distintas fuentes: mientras algunos estiman entre 6 millones de euros -sin contar los diamantes laterales-, otros sugieren que podría alcanzar los 20 o incluso 25 millones.

Sus looks y otras apariciones en Venecia

Previo a la 'red carpet', la empresaria ha deslumbrado también con otros dos estilismos. Llegó al Festival con un total look negro compuesto por un top de canalé de manga corta y cuello alto, combinado con una falda midi de encaje transparente -un outfit que anticipó el tema del encaje que luciría más tarde-.

Después optó por un mono con estampado de lunares, escote cruzado, stilettos negros, gafas de sol Prada y un bolso Hermès estilo birkin con detalles de serpiente. En ambos outfits tampoco podía faltar el anillo.

Esta no ha sido su primera vez en el Lido. Desde 2018, Georgina ha asistido con regularidad al Festival de Cine de Venecia, consolidando su presencia entre las habituales del glamour internacional.

En 2022, por ejemplo, llamó la atención con un vestido negro midi y joyas en oro. Además, en otras ediciones ha lucido estilos en blanco, como un vestido palabra de honor de Óscar de la Renta acompañado de joyas de Pasquale Bruni, sin duda uno de los más comentados de sus visitas a Venecia.