Georgina Rodríguez anuncia que se casa con Cristiano Ronaldo: el mensaje y el espectacular anillo

Georgina Rodríguez ha anunciado este lunes a través de las redes sociales que se casará con Cristiano Ronaldo

Así ha cambiado el hijo mayor de Cristiano Ronaldo: pasión compartida con su padre y su relación con Georgina

Compartir







La modelo y empresaria española Georgina Rodríguez ha anunciado este lunes a través de las redes sociales que se casará con su pareja, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. A través de una publicación en Instagram, ha publicado una imagen de su mano, con el anillo de compromiso, sobre la de su prometido.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha destacado en la publicación la también influencer de 31 años. Unas palabras que dejan entrever la boda que Georgina y Cristiano protagonizarán próximamente.

PUEDE INTERESARTE Las vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina en Mallorca: una finca de lujo y disfrutando del mar en familia

El anillo que luce Georgina Rodríguez es una impresionante pieza de alta joyería, con un enorme diamante central de varios quilates, montado en un diseño solitario que resalta su brillo y pureza. Su estilo elegante y lujoso sugiere que podría pertenecer a una firma exclusiva (Cartier o Harry Winston, sin confirmación), y su valor podría superar el millón de euros.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anuncian su boda tras más de nueve años de relación

La pareja se conoció en 2016 en Madrid. Desde entonces, han mantenido una sólida relación que ya supera los nueve años, y que se ha desarrollado entre España, Italia, Inglaterra y Arabia Saudí, donde han vivido por los compromisos profesionales del delantero portugués y actual jugador del Al-Nassr Football Club.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Juntos han formado una familia numerosa. Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: Cristiano Jr., nacido en 2010; los gemelos Eva y Mateo, nacidos en 2017 por gestación subrogada; Alana Martina, nacida en noviembre de 2017, fruto de su relación con Georgina; y Bella Esmeralda, nacida en abril de 2022, también hija de la pareja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Así, Georgina es madre de dos hijas biológicas junto a Cristiano, y ejerce también como figura materna para los otros tres menores.

El anuncio del compromiso ha emocionado a los seguidores de ambos en redes sociales, que esperaban desde hace tiempo una noticia de este tipo. Aunque aún no se ha revelado la fecha de la boda, todo apunta a que el enlace será uno de los eventos más comentados del panorama mediático internacional.