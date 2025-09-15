Celia Molina 15 SEP 2025 - 16:50h.

El Duque de Sussex ha hablado con los periodistas durante un viaje a Kiev, donde se ha encontrado con los veteranos de guerra

El rey Carlos III y el príncipe Harry se reencuentran tras 19 meses: 55 minutos de té y conversación en Clarence House

Aunque no viajaba a Inglaterra desde el pasado mes de abril, el príncipe Harry ha visitado recientemente su país natal para conmemorar el tercer aniversario de la muerte su abuela, la reina Isabel II. El hijo menor de Diana de Gales acudió al Castillo de Windsor para colocar unas flores en su nombre, mientras su hermano Guillermo - y Kate - visitaban el Instituto de la Mujer, del que Isabel fue presidenta desde el año 2003.

El viaje de Harry incluía también un reencuentro con su padre, con quien tuvo una serie de fricciones que le llevaron a renunciar a sus privilegios reales y marcharse a California, a vivir con su mujer. Sin embargo, tal y como ha declarado en 'The Guardian' durante su viaje a la capital de Ucrania, Kiev, dicho encuentro, que duró alrededor de 55 minutos, "fue bien". Tanto es así que, consciente de la enfermedad de su padre, Harry dijo frente a los periodistas que, durante el año que viene, "toda la atención debe centrarse en él", en Carlos III, de lo que se deduce que quiere viajar más y estar más cerca de su familia.

"El año que viene, toda la atención será para mi padre"

Este acercamiento ha sido un gran paso para ambos, pues no se veían desde febrero de 2024. Sin embargo, el Duque de Sussex tiene claro que todavía queda mucho por resolver: "En la vida, no puede haber reconciliación antes de tener la verdad", ha asegurado durante el trayecto del viaje a Ucrania, donde ha acudido como presidente de la Fundación Invictus Games (IGF). Al mismo tiempo, sabiendo que sus entrevistas y la publicación de su libro incomodaron a los miembros de la Casa Windsor, ha dicho que "no se arrepiente" de haber contado su versión de la historia y que tiene la "conciencia muy tranquila".

El objetivo principal del viaje era promover la recuperación y rehabilitación de los miles de veteranos que han sufrido lesiones que les han cambiado la vida desde que comenzó la guerra con Rusia hace tres años. A través de los juegos que propone Harry, estos soldados - muchos de ellos, lesionados y mutilados - encuentran una forma de reencauzar su vida y de mantenerse activos, tanto física como psicológicamente. Al toparse de frente con la realidad de Kiev, el hijo de Lady Di, ha dicho que es "lo más triste" que ha visto en su vida.