Los príncipes de Gales han acudido al Instituto de la Mujer para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de Isabel II

Este 8 de septiembre se han cumplido tres años de la muerte de Isabel II, reina de Inglaterra. Los miembros de la Casa Real Británica le hicieron un homenaje en privado al que, inesperadamente, también acudió el príncipe Harry, que no pisaba suelo inglés desde el pasado mes de abril. Sin contar con el acompañamiento de su mujer, Meghan Markle, el duque de Sussex aterrizó el mismo lunes en su país de nacimiento y se dirigió directamente al castillo de Windsor para ponerle una corona de flores a su abuela, que falleció a los 96 años de edad.

Su hermano Guillermo, por contra, sí acudió a un acto público para homenajear el recuerdo de Isabel II. Junto a Kate Middleton, que apareció con un color de pelo más oscuro tras las críticas recibidas por su nuevo tono rubio, visitó el Instituto de la Mujer que su abuela presidió desde el año 2003 hasta su muerte. Tras la visita, los periodistas le preguntaron a Guillermo por sus hijos; concretamente, por el divertido comportamiento que muestra siempre en público su hijo pequeño, Louis.

"Louis sabe como manejar a su hermana"

Guillermo no dudó en contestar, asegurando que el menor, de 7 años, es "un buen chico", aunque, consciente de la particular personalidad que le convierte en el máximo protagonista de los desfiles 'Trooping de Colour', también ha dicho que es "un personaje". Cada mes de junio (y en cada acto oficial, en realidad), Louis se gana el favor de la prensa con sus gestos y caras de susto, provocadas por el ruido de los aviones.

Completamente ajeno al estricto protocolo de la Casa Real Británica, Louis es siempre espontáneo y divertido y muestra una gran complicidad, sobre todo, con su madre, aunque Guillermo también ha querido hablar sobre la relación que mantiene con su hermana mayor, Charlotte: "Sabe como manejarla", ha confesado el hijo de Lady Di, a pesar de la diferencia de edad que hay entre los niños.

En cuanto al contacto que pudieron tener Guillermo, Harry y su padre durante el acto privado dedicado a la memoria de Isabel II, nada se sabe. La prensa británica no ha hablado de ningún tipo de acercamiento entre el actual rey de Inglaterra, Carlos III, y su hijo menor, que decidió renunciar voluntariamente a los privilegios de la realeza y marcharse a vivir con su mujer a California. Con respecto a su enfermedad, el propio Carlos aseguró hace poco que no está "demasiado mal" y que mantiene la "esperanza" en su lucha contra el cáncer.