Celia Molina 15 SEP 2025 - 06:40h.

La periodista ha hablado en 'Madres: desde el corazón' sobre cómo es ser madre de dos hijos nacidos gracias a la ovodonación

Compartir







Samanta Villar ha sido la última invitada en hablar en ‘Madres: desde el corazón” sobre la maternidad. Hace ya 9 años, nacieron sus dos mellizos, Violeta y Damiá, tras un largo proceso de reproducción asistida, que ha narrado sin ningún tipo de tabú. Conocida por su trayectoria periodística y por atreverse a grabar reportajes impensables, Samanta es una de tantas mujeres que han tenido que retrasar su deseo de convertirse en madres para poder progresar en el ámbito laboral.

A los 35 años, cuando ya vio que era el momento adecuado de quedarse embarazada, notó que algo no iba bien. "Mi marido y yo estuvimos intentándolo un año y medio y, al ver que no me quedaba embarazada, decidimos ir al médico. Ahí ya me dijeron que tenía una baja reserva ovárica y, más tarde, que, muy probablemente, no iba a poder ser madre con mis propios óvulos", ha dicho, recordando aquel instante en el que pensó que "sus hijos no iban a ser sus hijos" realmente.

Al venir de una familia en la que las mujeres han destacado por su carácter y fortaleza, esta periodista decidió "tirar para adelante" y optar primero por una fecundación in vitro con sus propios óvulos, que no prosperó. Entonces, su pareja y ella decidieron abrirse a la posibilidad de tener hijos a través de la donación de óvulos, como así fue. La ovodonación les permitía crear un embrión con el espermatozoide de su marido y los óvulos de una donante anónima, que se implantó en el útero de Samanta. Al tercer intento, se quedó embarazada, no sin pasar por un complejo proceso en el que, incluso, perdió a uno de los bebés:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"El embrión prosperó, pero no había latido"

"Cuando optamos por la ovodonación, hicimos tres intentos. En uno de ellos, el embrión sí salió adelante, pero luego nos dijeron que no había latido fetal. Me hicieron un legrado y luego volvimos a intentarlo", ha dicho, siendo la primera vez que la reportera habla en un programa sobre su aborto natural. "Yo comprendo que pasar por esto es doloroso para muchas mujeres, pero yo, no sé por qué, consigo darle la vuelta a todos mis pensamientos. En aquel momento, pensé, bueno, pues así puedo ir al festival al que quería ir y tomarme unas copas, porque hasta dentro de un tiempo no me van a volver a implantar", ha dicho, con total sinceridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Afortunadamente, en la tercera implantación, el embarazo fue un éxito y el 11 de marzo de 2016, nacieron sus dos pequeños. En 'Madres: desde el corazón', Samanta ha explicado la mayor complejidad del proceso de ovodonación (aparte de las dificultades que ya presenta en sí misma cada implantación), que tiene que ver con la identidad de sus mellizos:

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Lo que más me preocupa de todo esto es que a mis hijos se les niega el derecho a conocer sus orígenes genéticos y me parece algo grave porque, al final, forma parte de su identidad. En España, por ley, las donaciones de gametos, tanto de esperma como de óvulos, debe ser anónima, por lo que ellos nunca sabrán quién es su madre biológica. A nos ser que sufrieran una enfermedad por la que necesitaran contactar con su progenitora por una donación de médula o algo sí, entonces sí", ha explicado.

Para concluir, Samanta ha confesado que sus hijos saben la verdad sobre sus orígenes y que, a día de hoy, todavía no le han hecho ninguna pregunta sobre la donante de óvulos que hizo posible su embarazo. "Si algún día me lo preguntan, les diré la verdad. Que no lo sabemos y que, aunque cambiara la ley, nunca lo sabríamos porque no se aplicaría con carácter retroactivo. Si por mi fuera, yo misma lo investigaría con ellos", ha añadido. Y ha terminado su alegato recordando que, en nuestro país, los niños adoptados sí tienen derecho a acceder al expediente de sus padres biológicos cuando cumplen la mayoría de edad. "¿Por qué no mis hijos...?", ha preguntado.