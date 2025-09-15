Celia Molina 15 SEP 2025 - 07:40h.

Samanta Villar ha hablado en 'Madres: desde el corazón' de sus dos hijos mellizos, que nacieron gracias a la ovodonación anónima

Por una vez, Samanta Villar ha dejado de ser la curiosa periodista que entrevista, para contestar a las preguntas de Cruz Sánchez de Lara en un nuevo programa de 'Madres: desde el corazón', ya disponible en Mediaset Infinity. Con total sinceridad, la reportera ha hablado de los problemas que tuvo para quedarse embarazada, pues pasó la mayor parte de sus "años fértiles" trabajando. Cuando quiso iniciarse en la maternidad, se dio cuenta de que tenía dificultades notables, por lo que ella y su marido acudieron a un médico especialista.

Fue entonces cuando los profesionales le dijeron que era muy probable que "no pudiera tener hijos con sus propios óvulos" y cuando ella, como mujer y futura madre, tuvo que tomar una importante decisión. Samanta optó por la donación de óvulos - la creación de un embrión sano con los espermatozoides del padre y los óvulos de una mujer donante anónima - para fecundar a sus hijos. Algo de lo que ellos, ahora que tienen nueve años, tienen pleno conocimiento. "Yo nunca les he ocultado nada", ha dicho la periodista en el programa.

Aún sabiéndolo, todavía, los mellizos no le han hecho ninguna pregunta sobre la identidad de la mujer que le donó los óvulos. Pero, aunque lo hicieran, Samanta tampoco podría darles ningún dato: "Si alguna vez me lo preguntan, les diré la verdad. Que no lo sabemos y que nunca lo podremos saber porque la ley española exige que cualquier donación de gametos, ya sean óvulos o espermatozoides, debe ser anónima. Sólo en el caso de que los niños tengan una enfermedad grave, se podrá contactar con la donante, por si hay que hacer, por ejemplo, una donación de médula", ha explicado.

Este aspecto preocupa mucho a la reportera pues, como madre, sabe que sus hijos "no tienen derecho" a acceder a una parte de su identidad. Sin embargo, ella está orgullosa y tranquila con respecto a los evolución de sus pequeños que, en unos años, entrarán ya en la preadolescencia. "Mis hijos son dos niños maravillosos. Son listos, discurren, son capaces de argumentar y despiertan mi total admiración", ha dicho en 'Madres', con una sonrisa en la cara.

Después, ha contado una anécdota que vivió con su hija Violeta, para demostrar la madurez que, con tan sólo cinco años, ya presentaba la niña: "Con esa edad, ya era capaz de convencerme de que no tenía por qué ir a un campamento en inglés en verano, porque ya daban inglés en el colegio y hablaban en inglés con la niñera y conmigo. Así, me hizo entender que los niños no tienen que rentabilizar todo su tiempo y que debía estar con sus amigos", ha recordado.

Para Damiá, el otro mellizo, también tiene muy buenas palabras: "Damiá es el hijo que todo el mundo querría tener. Es tranquilo, muy observador, es un adulto en miniatura, sabe negociar muy bien y se lleva a todo el mundo a su terreno. Yo siempre le digo que va a tener lo que quiera en la vida porque ella es más combativa, se enfrenta más en el cara a cara, pero Damiá sortea el conflicto y, al final, consigue entrar por donde quiere", ha dicho, añadiendo que Violeta le ha dicho que quiere ser "vegetariana y periodista".

Samanta siente que, ya que han crecido, se encuentra en "la luna de miel" de la crianza, pero se mantiene firme al repetir que, los primeros años de la vida de sus hijos fueron para ella un auténtico sacrificio: "Ahora que tienen 9 años, siento que la maternidad es un proceso menos esclavo, pero el primer año con mis hijos puedo decir que fue el peor de toda mi vida. Al principio, son totalmente dependientes y es un gran sacrificio por parte de los padres y no sé por qué siempre se cuenta un relato mucho más edulcorado. Cuando son bebés, es una santa esclavitud", ha corroborado. Por lo demás, se define como una "madraza" y está preparada para afrontar las diversas etapas que vivirá en torno al desarrollo de sus niños.