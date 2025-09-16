Sus Majestades se desplazan este martes a Egipto tras ser invitados por el presidente Abdelfatah Al Sisi. El viaje combina diplomacia, cultura y proyección económica

Los reyes Felipe VI y Letizia emprenden este martes 16 de septiembre una visita de Estado a Egipto que se prolongará hasta el día 19. Se trata de la primera vez que los monarcas españoles viajan al país del Nilo desde su proclamación en 2014, tras ser invitados por el presidente Abdelfatah Al Sisi.

Durante cuatro días, los reyes alternarán actos institucionales en El Cairo con una intensa agenda cultural en Luxor, donde visitarán misiones arqueológicas españolas que trabajan en algunos de los templos más emblemáticos del Antiguo Egipto. La visita cuenta con la participación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y con el apoyo de delegaciones empresariales que participarán en foros económicos y encuentros bilaterales.

De este modo, será un viaje que combine diplomacia, cultura y proyección económica, y que exigirá un estricto respeto a las normas de protocolo y a las costumbres locales.

Protocolo

En lo relativo al protocolo, y al tratarse de una visita de Estado, el punto de referencia será el presidente Abdel Fattah Al-Sisi, que ejercerá de anfitrión en los principales actos oficiales. A la hora de dirigirse a él, lo correcto es que Felipe VI y Letizia empleen su título completo, 'Señor Presidente', acompañado de su nombre cuando corresponda en los discursos.

Los saludos suelen realizarse con un apretón de manos, aunque en los círculos diplomáticos prima la sobriedad y la deferencia, evitando gestos excesivamente informales. En los actos con presencia de la primera dama, se espera un trato igualmente formal, aunque seguramente tendrá un tono más distendido.

La vestimenta es otro aspecto clave. Para el rey, se recomienda traje oscuro con corbata en recepciones oficiales y un atuendo igualmente sobrio en foros de trabajo.

La reina Letizia, por su parte, seguirá las pautas habituales de la diplomacia española en países de mayoría musulmana: vestidos y trajes sastre elegantes, discretos y sin escotes pronunciados, evitando prendas demasiado ajustadas.

En visitas a mezquitas o lugares religiosos, es posible que se le sugiera cubrirse los hombros y los brazos, e incluso portar un pañuelo sobre la cabeza como muestra de respeto, aunque no suele ser obligatorio.

En este sentido, Doña Letizia no portará tiara en los actos oficiales, ya que Egipto, al ser una república, no contempla este tipo de protocolos propios de las monarquías. Pese a que Letizia es conocida por su impecable estilo y su capacidad para lucir algunas de las joyas más icónicas de la Corona española en eventos de gran relevancia, en esta ocasión no lucirá ninguna. Y es que, en su día, la reina emérita Sofía impuso la siguiente regla: no utilizar ninguna de las diademas del joyero de pasar en países no monárquicos. Una pauta que, hasta el momento, Letizia ha seguido.

Hoja de ruta

El programa de la visita arrancará así este martes con la llegada a El Cairo, donde se realizará una recepción a la colectividad española que reside allí en la que Felipe VI pronunciará un discurso.

Ya el miércoles, la jornada comenzará con un homenaje en el Monumento al Soldado Desconocido. Después se desplazarán al Palacio de Al-Ittihadiya, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida, que incluirá honores militares, la interpretación de los himnos nacionales y un primer encuentro entre los reyes y el presidente Al-Sisi.

Ese mismo día se reunirán con autoridades egipcias para subrayar la amistad entre las dos naciones.

El jueves se centrará en la cooperación económica. El monarca inaugurarán el foro empresarial hispano-egipcio, que reunirá a representantes de compañías de ambos países interesadas en proyectos de inversión conjunta. Después se prevén visitas a instituciones científicas y culturales donde España desarrolla programas de colaboración. La reina Letizia, por su parte, se desplazará hasta la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos.

Asimismo, se trasladarán a Luxor, ciudad que concentra algunos de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos del mundo. Allí, Felipe VI y Letizia se desplazarán al templo de Luxor y al Valle de los Reyes.

El viernes, Sus Majestades visitarán misiones arqueológicas españolas que llevan décadas trabajando en la restauración de templos y tumbas faraónicas en el Museo de Luxor. La visita concluirá con la ceremonia de despedida y el regreso a España.

Con este broche, el viaje no solo habrá cumplido con los requisitos diplomáticos, sino que habrá reforzado la imagen de España como socio estratégico de Egipto en ámbitos tan diversos como la economía, la cultura y la investigación científica.