Rocío Zafra, conocida por su paso como pretendienta de Iván González en ‘MYHYV’, estuvo seis meses intentando conquistar al concursante de ‘Supervivientes All Stars’. Cuando se destapó que él estaba viéndose fuera con Ruth Basauri, decidió no aceptar el trono y centrarse en sus estudios.

Le dio una nueva oportunidad al amor en 2018 como pretendienta de Albert Barranco, pero también decidió abandonar el programa, esta vez de manera definitiva. Desde que salió de la televisión se ha centrado en su pareja, su hijo y sus redes sociales.

La influencer no ha vuelto a pisar un plató de televisión y, además, ha dejado atrás su vida en Cataluña para instalarse en Japón, junto a su marido, el futbolista José Aurelio Suárez García, guardameta del JEF United Ichihara Chiba en Tokio. En sus redes sociales comparte su día a día en el país de sol naciente y su periplo por varias de las ciudades más conocidas del país.

La catalana se convertía en madre en octubre del 2023 del pequeño Enzo, un niño que le cambió la vida y las prioridades. La maternidad es lo primero en su vida actual que compagina con sus redes sociales.

En Japón al lado de su marido

Rocío Zafra ha sufrido y mucho por amor hasta el 2017, año en el que conoció al futbolista José Aurelio Suárez García, con quien ha decidido compartir su vida y no ha dudado en dejar de lado su vida en España e instalarse en Tokio junto al amor de su vida.

En febrero de 2019, Rocío Zafra dejó entrever su nueva ilusión sentimental a través de Instagram, junto al portero del Girona FC José Aurelio Suárez García. Con una tierna frase como “Llamadme loca por quererlo a él”, hizo pública su relación, desde entonces se han casado, han tenido un hijo y viven en Japón, a las afueras de Tokio ya que el guardameta juega en el JEF United Ichihara Chiba.

Desde que empezaran la aventura de sus vidas en el país nipón, no han dejado de viajar y conocer lugares como Osaka, Hiroshima, Kobe, Okinawa o Tokio. “Me quedé ahí, en silencio, mirando cómo la ciudad latía bajo mis pies.A veces no hace falta correr, solo mirar, sentir y recordar quién eres. Amo Tokio”, asegura la influencer en sus resdes sociales.

No obstante, la joven de 31 años, viaja mucho a España para pasar tiempo con su familia en Barcelona y la de su pareja en Gijón, ciudad que lleva muy en el fondo de su corazón, donde se casó y bautizó a su hijo.

Madre e influencer

A Rocío Zafra le cambiaba la vida por completo el 9 de octubre del 2023, día en el que nacía su hijo Enzo. “Soy otra persona y es que ser madre te cambia por completo la vida. ¡Qué razón tenías mamá!”, aseguraba la influencer en redes sociales.

Desde la llega de su hijo, se ha entregado en cuerpo y alma a la maternidad. A las tardes de juego, las mañanas de parque y también a los viajes en familia y al estilo “slowlife” que lleva implicito un bebé.

No falta a su cita casi diaria en las redes sociales, donde da envidia con las playas infinitas de Japón, los contrastes entre la modernidad de Tokio y la tradición de Kioto. Una maternidad, que, aunque lejos de su familia está disfrutando y exprimiendo al máximo.