Ana Carrillo 11 SEP 2025 - 21:01h.

El concursante de 'Supervivientes All Stars' descubrió cuando era adolescente que la persona que creía que era su madre es en realidad su abuela

Gloria Camila e Iván González: sus versiones opuestas sobre su supuesto affaire

Compartir







Tras haber salido con Ruth Basauri y Oriana Marzoli, Iván González mantiene ahora una relación con la influencer Teresa Bass, que es una de sus defensoras en plató en 'Supervivientes All Stars' junto a la persona que el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' considera su madre pero que es en realidad su abuela. Recordamos en OUTDOOR su sorprendente historia familiar.

PUEDE INTERESARTE Alexia Rivas habla de las pruebas que tiene sobre la relación de Iván González y Gloria Camila

Fue él mismo el que quiso sincerarse sobre su familia y lo que había vivido en la infancia y en la adolescencia en una entrevista que concedió a la revista 'Lecturas' tras su paso por 'La casa fuerte', reality en el que Maite Galdeano le espetó que su madre le había abandonado. En las páginas de esa publicación, el andaluz comentó que le había dolido mucho ese comentario porque su madre no lo había abandonado y reveló que su infancia no fue fácil.

"Mi madre me tuvo con 16 años, hasta que yo cumplí 14 pensaba que ella era mi hermana. A esa edad, descubrí que la que creía que era mi hermana era mi madre, y que la que creía que era mi madre era, en realidad, mi abuela", explicó Iván, que descubrió la verdad de sus orígenes cuando, al hacerse el DNI vio que en el apartado del nombre del padre no aparecía el de Juan, que es el nombre de su abuelo, la persona que él creía que era su padre. Además, en el colegio le habían dicho algunos comentarios que le hicieron sospechar.

Se armó de valor y le preguntó a su abuela, que él pensaba que era su madre, por qué ponía en su DNI que él era hijo de Antonio: "Mi abuela, llorando, me enseñó las fotos de mi padre biológico. Ese día fue el que peor lo pasé de mi vida". A su padre biológico lo vio el día que cumplió 18 años, que fue el día en el que su padre se presentó en su casa y completó el verdadero relato sobre sus orígenes: "Fue un momento muy duro, ni siquiera lloraba, me quedé en shock. Nos fuimos a comer y le pedí explicaciones. Me dijo que siempre se escondía en una esquina, al lado de mi casa, para mirarme cuando salía del colegio".

Canal de Whatsapp de Telecinco

No quiere tener relación con su padre, aunque reconoce que echa de menos tener una figura paterna y que en el pasado "espiaba" a su padre a través del Instagram de su pareja: "No hay un día que me levante y no piense en mi padre [...] Tener relación con mi padre me encantaría, pero sé que haría mucho daño a mis abuelos". Como ya no tiene ningún contacto con él, no sabe si tiene hermanos por parte de padre, aunque sí que tiene tres por parte de madre: "Tengo dos hermanas guapísimas y un hermano pequeñito".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A día de hoy, la relación que mantiene con su madre es de hermandad, que es como creció, pensando que su madre era su hermana mayor: "La llamo 'chiqui'. Nunca la he llamado 'mamá'. Para mí, es mi hermana". El influencer piensa que a su madre le "duele mucho" que él siga llamando mamá a su abuela y cree que le molesta que no la sienta como una madre.