Rocío Molina 16 SEP 2025 - 11:50h.

La extronista de 'MyHyV' y su exnovio y padre de su hijo en común han protagonizado un tenso desencuentro en las redes

Ruth Basauri se despide y abandona definitivamente su casa de Jerez: "Nunca pensé que llegaría este momento"

Ruth Basauri y su ex Javy López han protagonizado en las últimas horas un tenso desencuentro con fuerte cruce de acusaciones a través de sus redes sociales. Todo ha comenzado cuando el músico ha compartido un mensaje con una indirecta que no ha dicho para quién iba, pero que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha tomado que iba para ella.

Sin conocer el contexto del momento actual que viven, pero conociendo de su pasado que Ruth Basauri le ha lanzado reproches y recriminaciones sobre las ausencias del cubano en la crianza de su hijo en común, esta nueva pelea en público ha dejado entrever que la relación entre ellos sigue con tensión aún después de haber pasado por terapia en 'Recién nacidos', docuserie en 'MiTele', producida por mtmad.

Tal como ha escrito Javy López en público, este ha sido el mensaje que ha desatado el enfado de su ex Ruth Basauri: "Mastica bien ese odio que me tienes no vaya a ser que te atores y también me eches la culpa". Una frase que no ha pasado desapercibida ni para la extronista de 'MyHyV' ni tampoco para sus seguidores que le han recriminado que luego pretende ir de víctima cuando es él el que ha iniciado la polémica.

Un mensaje que ha provocado la reacción inmediata de la influencer con una respuesta contra Javy López que ha recogido el periodista Javi Hoyos en su perfil oficial de Instagram. Al interpretar este mensaje como una indirecta hacia ella, Ruth Basauri se ha mostrado rotunda contra su ex, dándole de su propia medicina:

"Mastica tú, tus palabras antes de lanzarlas, no vaya a ser que seas tú el que se atragante. Que es curioso que hables de culpas, cuando lo tuyo es no asumir ninguna", ha escrito la influencer.

Palabras a las que seguidamente ha vuelto a responder el padre de Dylan, su hijo en común, asegurando que todo se ha malinterpretado y que tiene otros problemas diferentes con otros protagonistas. "Muchas veces tengo que morderme la lengua, respirar hondo y tragar...", ha sido la intervención posterior del cantante tras ser públicos ya su cruce de acusaciones.

El mal momento anímico de Ruth Basauri

Por su parte, Ruth Basauri no ha respondido más, pero sabemos por su canal de Instagram que no está pasando por un buen momento y que el verano ha sido para ella muy difícil. Tras estar ausente, la extronista de 'MyHyV' explicaba cómo se encontraba. "No me siento bien y eso que estoy rodeada de las personas que más quiero. Todo me molesta, discuto, lloro, me siento desubicada en todos los sitios en los que estoy", revelaba.

El hecho de gestionar la ruptura, duelo, cambio de ciudad y empezar de cero le ha pasado factura y el tener rifirrafes constantes con su exnovio y padre de su hijo, le hace más difícil centrarse.