La historia de Ruth Basauri e Iván González, nacida en 'MyHyV', estuvo marcada por la pasión y la polémica: una relación secreta que acabó con el trono de él, nuevas parejas y un reencuentro cinco años después donde saldaron sus cuentas pendientes

La historia de amor entre Ruth Basauri e Iván González es una de las más recordadas y comentadas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Lo que comenzó como un flechazo en televisión se transformó en una relación marcada por la pasión, los secretos y las polémicas. Durante meses, el programa fue el escenario de su romance, pero también de sus desencuentros, hasta que las decisiones y revelaciones fuera de cámaras acabaron por cambiar el rumbo de su historia. Con rupturas, nuevas parejas y un reencuentro años después, esta es la cronología completa de su intenso romance, desde la primera ver que se vieron en televisión hasta el momento en que se dijeron todo lo que tenían guardado.

De pretendientes a tronista: el inicio de su historia en 'MyHyV'

Ruth Basauri conoció a Iván González en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en 2015, cuando ella ejercía como tronista. Él se presentó como pretendiente, y su química fue evidente desde el primer encuentro. Durante semanas, protagonizaron citas que combinaban momentos románticos con enfrentamientos y reproches. En la recta final, Iván González llegó a perfilarse como uno de los favoritos, pero en la decisión final Ruth Basauri optó por no elegirle.

En ese primer encuentro, Iván González bajó las escaleras del dating show "decidido" a conquistar a su tronista Ruth Basauri, pero en sus primeros minutos en el programa ya tuvo que enfrentarse a una confidencia que no esperaba. Steisy, compañera de Ruth en el programa, aseguró que el pretendiente lo había intentado antes con ella que con su amiga y supuso la primera polémica entre ambos.

Conforme pasaron los días y los meses en el trono, la vasca no terminaba de fiarse del gaditano ya que pensaba que lo que quería era el trono a pesar de los esfuerzos de Iván por convencerla de que realmente quería conquistar su corazón y salir con ella de la mano.

Sin embargo, las sospechas de Ruth Basauri fueron correctas. Iván González no tardó en volver al programa, esta vez como tronista. Era una nueva oportunidad para él con la promesa de encontrar el amor entre sus pretendientas de una vez por todas. Aún así, el vínculo que había creado con Ruth Basauri seguía latente y no tardó en pasarle factura.

Una relación en secreto y el final del trono

Mientras ocupaba el trono, Iván González retomó el contacto con Ruth Basauri. Según se desveló más tarde, ambos comenzaron a verse de nuevo fuera del programa, en una relación que mantuvieron en secreto y que iba en contra de las normas del formato. Este romance clandestino se convirtió en el detonante del final de su trono: cuando la historia salió a la luz, la dirección del programa decidió poner fin a su etapa como tronista.

La polémica fue inevitable. El público se dividió entre quienes les reprochaban haber engañado al formato y quienes defendían que, pese a todo, su relación era sincera con la vasca. Lo cierto es que, fuera de plató, continuaron juntos durante un tiempo, intentando que su historia de amor funcionara lejos de los focos y de la presión mediática. Pero su idilio fuera del programa tampoco llegó a buen puerto.

Rupturas, nuevas parejas y un reencuentro cinco años después

La relación entre Ruth Basauri e Iván González, sin embargo, no sobrevivió al paso del tiempo. Ambos decidieron seguir caminos separados y rehacer sus vidas. Ruth comenzó una relación con Ricky, otro rostro conocido del programa, con quien compartió dos años de vida sentimental hasta su ruptura en 2019. La separación no fue amistosa: ella misma reveló en redes sociales que había habido deslealtades, lo que alimentó la polémica en torno a su historia.

Iván González, por su parte, inició una mediática relación con Oriana Marzoli, caracterizada por continuas discusiones, altibajos y reconciliaciones, lo que la convirtió en una de las más comentadas del panorama televisivo del momento.

El punto final a su historia conjunta se produjo cinco años después de su ruptura, cuando aceptaron reencontrarse en el canal de 'mtmad' de Iván González. Sentados frente a frente, y ante las cámaras, repasaron su pasado, hablaron de las heridas que no habían cerrado y se dijeron cosas que nunca antes habían confesado públicamente.

"Antepuse la fama a ti", fueron algunas de las citas que la pareja se dedicó en un intento de reconciliarse y terminar de manera cordial de una vez por todas. Este cara a cara sirvió para cerrar un capítulo que, para muchos espectadores, había quedado abierto desde su abrupta salida de 'Mujeres y hombres y viceversa'.