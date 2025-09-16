Sofía Palezuela y Fernando Fitz-James han sido padres por tercera vez y se convierten en familia numerosa: su primer hijo varón

Sofía Palezuelo y Fernando Fitz-James han dado por fin la bienvenida a su tercer hijo, el primer varón de la familia. Los duques de Huesca tenían ya dos hijas: Rosario, de cuatro años y Sofía de dos.

Fernando nació el pasado 10 de diciembre. Los padres, herederos de la Casa de Alba, han querido llamar así al pequeño en honor a su padre y abuelo materno, quien ya se ha convertido en su quinto nieto. Los cinco integrantes de esta nueva familia numerosa ya están reunidos en casa y han confirmado que el niño ha nacido muy sano, según informaba 'Hola!'.

La boda de la pareja, en 2018, fue un evento que reunió a grandes personalidades de la alta sociedad española. Se celebró en el Palacio de Liria, la residencia histórica de la Casa Alba en la capital de España. Se conocieron en 2013 cuando eran alumnos en The College for International Estudies en Madrid.

Muy felices desde su embarazo

Las buenas noticias se multiplicaban para el linaje ya que los dos hijos del duque de Alba, Carlos Firzt James, han sido padres casi en el mismo tiempo. La primera niña de Sofía y Fernando llegó dos años después de la gran boda, y tres años después nació Sofía. Desde que anunciaron su embarazo la pareja se ha mostrado muy feliz de convertirse en familia numerosa.