Claudia Barraso 15 SEP 2025 - 19:14h.

Meghan Markle ha revolucionado las redes sociales con su curiosa y atrevida felicitación al príncipe Harry

Meghan Markle revela un detalle hasta ahora desconocido sobre el príncipe Harry relacionado con la Familia Real Británica

Compartir







Meghan Markle ha querido felicitar de una manera muy atrevida a su marido a través de redes sociales. Una felicitación que ha sorprendido a muchos de sus seguidores, por ser un poco más picante a los mensajes formales que suele trasmitirse los miembros de la familia real.

Con una imagen del príncipe Harry durante su 31 cumpleaños, ahora, por sus 41, ha vuelto a recordar esta fotografía de una época en la que el matrimonio ni siquiera se conocía: ¡Oh, hola chico cumpleañero!, ponía junto con una llamita de fuego.

PUEDE INTERESARTE Meghan Markle rompe su norma y muestra por primera vez el rostro de su hija con el príncipe Harry

Desde que la pareja decidió mantener las distancias y alejarse de la Familia Real Británica, la duquesa de Sussex decidió volver a redes sociales con una cuenta personal donde utiliza sus publicaciones para celebrar o anunciar diferentes eventos y ocasiones. Por el Día de San Valentón Meghan colgó una romántica publicación felicitando a su esposo. Una imagen de ellos besándose.

Meghan desactiva los comentarios en su perfil

Aunque ha vuelto a redes sociales de una manera más libre, según ella misma ha dicho en algunas ocasiones para la prensa, en muchas publicaciones, por no decir en la mayoría, tiene desactivado los comentarios, para evitar que sus imágenes se colapsen ante tantas respuestas que puede llegar a tener.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La estadounidense habla con más soltura sobre su vida, la de su marido y en ocasiones sobre sus hijos desde que estrenó su programa ‘With Love, Meghan’. También, en algún que otro programa, entrevista o podcast, ha hablado sobre su antigua vida y sobre algunos aspectos con los que solía discrepar. A pesar de ello, no ha querido pronunciarse sobre su relación actual con la familia de su esposo.