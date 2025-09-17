El reencuentro televisivo de Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera: “No solo hoy, siempre bien”

Alejandra Rubio y José María Almoguera intenta demostrar buen rollo públicamente horas antes de la celebración del 60 cumpleaños de Terelu Campos

Alejandra Rubio niega la mala relación de Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia: “Es mentira, están trabajando”

Nuria Chavero ha conseguido lo imposible, tan solo cinco minutos antes de comenzar a desfilar en el Palacio de Cibeles, José María Almoguera ha atendido muy amablemente a las cámaras de ‘Vamos a ver’ en cuyo plató se encontraba su prima Alejandra Rubio, con quién lleva meses sin hablarse.

Preparado para salir a desfilar y muy nervioso, el hijo de Carmen Borrego nos ha contado que no estaba acostumbrado a desfilar ante tanta gente y que estaba intentado gestionar la situación. Algo que sucedía ante la atenta mirada de su prima materna, Alejandra Rubio.

La colaboradora no tenía cara de muy buen rollo, pero le ha dicho que le deseaba muchísima suerte y tímidamente ha expresado que su primo iba muy guapo y que el look era muy original “El look no lo ha elegido él, pobrecillo”. Patricia Pardo ha aprovechado el reencuentro televisivo de los Campos para recordarles que se iban a ver esa misma noche en el cumpleaños de Terelu Campos.

La presentadora ha querido saber qué le iba a regalar José María a su tía, pero el joven no ha querido desvelar la sorpresa. La cara de Alejandra no era de mucha alegría y Patricia ha insistido en el momento de su encuentro, pero ella le ha pedido por favor que no siguiera con el tema porque era un día especial “tengo una sonrisa en la cara”. José María ha querido lanzarle una laza a su prima y ha dejado claro que “no solo hoy, bien, siempre”. Declaración ante la que Alejandra Rubio ha reaccionado con un “yo siempre remo a favor” y le ha regalado una gran sonrisa.

Tras despedir a su primo, en el plató, Alejandro Rubio ha soportado las bromas de sus compañeros y ha dejado claro que no han hablado, y que no era el día para hacerlo “Hace poco hizo una portada con un titular mío y no he dicho nada, no he hablado con él… hoy no quiero conflictos con nadie”.

Eso sí, ha dejado claro que ni iba a brindar con él ni a subir ninguna foto a las redes “Yo copones no bebo… No, no, voy a divertirme y ha celebrar el 60 cumpleaños de mi madre. Vamos a estar todos bien, pero con el agua con misterio no es momento de hablar ciertas cosas…”.