Rocío Molina 16 SEP 2025 - 14:56h.

La hija de Terelu Campos ha compartido un álbum de fotos muy variado y una instantánea de su gato ha generado críticas

Las últimas fotografías que ha compartido Alejandra Rubio no han estado exentas de polémica. La hija de Terelu Campos no imaginaba que un álbum mix de lo que han sido sus últimos días provocaría este revuelo. El motivo ha sido una instantánea de su gato en la terraza que ha suscitado duras críticas por parte de sus seguidores

Además de su estilismo y del recuerdo de ella cantando a pleno pulmón las canciones de Bunbury junto a su madre, Alejandra Rubio ha capturado algunos instantes especiales. Uno de ellos a su gata Magie, que es su otra reina de la casa junto a su hijo y el perro de Carlo Costanza. Conocedores de su amor por los gatos, eso no ha salvado a la influencer de las críticas por la imagen que de su felino ha compartido y que no ha sido bien interpretada.

En esta ocasión se puede ver a su gata en la terraza asomándose al vacío y apoyada al poyete. Una imagen de lo más bucólica que ha hecho mucha gracia a la nieta de María Teresa Campos y por eso la ha colgado, sin presentir las consecuencias de hacer público esto en sus redes sociales.

Son varios los que han determinado que detrás de esta imagen se esconde un gran peligro y así se lo han hecho saber a la colaboradora de 'Vamos a ver': "La ley del Bienestar Animal obliga a poner red en balcones, no te fíes de los felinos, no saben de alturas", apunta un usuario que ha visto esta publicación de otro modo.

Otro ha sido más crítico que informativo y ha afeado la actitud de la influencer, un mensaje que ha sido secundado por otros haters de Alejandra Rubio. "Ten mucho cuidado que el michi puede saltar al vacío y sé que tú amas a los animales", le han dicho y mucho más crítico ha sido el siguiente "protege esa terraza antes de que ese gato se caiga al vacío, sé responsable!", le han interpelado.

Alejandra Rubio ha preferido no contestar ni entrar al trapo a este debate que ha suscitado la foto que ha compartido de su gato. La hija de Terelu Campos y colaboradora de 'Vamos a ver' ha querido mostrar unos instantes de lo más felices, ajena a que cada uno de sus movimientos y detalles es analizado con ojo crítico en las redes sociales.