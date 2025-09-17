Alejandra Rubio niega la mala relación de Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia: “Es mentira, están trabajando”

Alejandra Rubio asegura que el padre de su hijo se centra mucho en el trabajo: “Es una persona muy disciplinada”

Alejandra Rubio justifica las declaraciones que Mar Flores ha hecho sobre ella: "Está claro"

Compartir







Tras la publicación en la revista Semana del tenso reencuentro de Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha desmentido completamente que exista una mala relación entre madre e hijo por la publicación de las memorias de la modelo. Asegura que el padre de su hijo está muy centrado en su trabajo y que no ha tenido tiempo para tratar el tema con su madre.

“Carlo es una persona muy disciplinada en el trabajo lo sé porque lo he visto, va muy al trabajo y va a lo que tiene que ir. No hay ningún problema, está grabando todos los días y no hay ningún mal rollo. Carlo va a su trabajo y se centra mucho”, ha intentado explicar Alejandra Rubio sobre los rumores que hablan de la mala relación que mantienen madre e hijo. Una relación que podría haber puesto en peligro su proyecto televisivo en común.

La hija de Terelu Campos ha querido también explicar que madre e hijo todavía no han tenido la oportunidad de hablar sobre la publicación de Mar Flores “No han tenido ocasión de hablar porque se tiran un montón de horas grabando. No han hablado del tema en ningún momento”.

Alessandro Lecquio ha querido dejar claro que Carlo Costanzia tiene motivos de sobra para estar molesto con su madre igual que él y Sandra Aladro por su parte, asegura que la versión de Alejandra no se ajusta a la realidad, y que son muchos los testimonios que hablan de la mala relación de Carlo con su madre.

Además, ha querido saber si Alejandra iba a querer que su hijo leyera el libro bibliográfico de su abuela paterna, como era el deseo de Mar Flores “Yo quiero que mi hijo viva tranquilo y feliz, ajeno a todos los problemas”. Y ante la pregunta “¿Quieres que tu hijo sepa las adiciones de su padre?”, la pequeña de las Campos se ha molestado “No acostumbro a decir cómo voy a educar a mi hijo en televisión, lo que tenga que hablar su padre con él, lo hablará…”.

“Hay una cosa que publica la revista Semana, que es la base, y es absolutamente mentira… La información de Carlo ha leído el libro y piensa… Eso no lo sabe nadie, solo lo sé yo… la que lea en la familia, soy yo”, ha insistido Alejandra sin hacer caso a las palabras de sus compañeros de plató.

Mar Flores responde a la publicación: “Estamos encantados”

La modelo también ha aprovechado la presencia de las cámaras para asegurar públicamente que su relación con su hijo no atraviesa ningún mal momento y que ambos están grabando juntos con mucho gusto “Estamos encantados”.

El motivo del distanciamiento de Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia

La tensa relación de Mar Flores y Carlo Costanzia sigue siendo una realidad según hemos podido ver en las imágenes de madre e hijo publicadas en la revista Semana. A la actual pareja de Alejandra Rubio no le gustó nada que su madre diera detalles íntimos de su vida en su publicación bibliográfica ‘Mar en calma’ y su relación se ha visto muy afectada.

En sus memorias, Mar Flores relata con todo tipo de detalles momentos muy duros vividos cuando su hijo Carlo era tan solo un niño y se muestra muy crítica con el que fuera su pareja y padre de Costanzia. De hecho, parece que el nuevo proyecto televisivo que madre e hijo tenían previsto realizar, podría estar en peligro debido a su actual situación personal.

Alejandra Rubio, molesta con Mar Flores: "Me gustaría que se me respetara"

Tan solo unos días después de asegurar que todo el mundo tenía derecho a contar su historia y mostrarse neutral respecto a la publicación de la abuela de su hijo, Alejandra Rubio se mostraba molesta en el sofá de ‘Vamos a ver’, al comprobar que Mar Flores había hablado de su hijo en su libro bibliográfico ‘Mar en calma’.

Alejandra pedía públicamente que se respetara su decisión y dejaba claro que con su familia tenía más confianza y podía hablar con ellos en privada sobre lo que le gustaba y no, que hicieran con su bebé.

La demoledora y definitiva entrevista de Alessandro Lequio contra Mar Flores

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no son los únicos que han tenido algo que decir a la publicación de Mar Flores. El que fuera su pareja se sentaba en el plató de ‘El tiempo justo’ y dejaba claro que la versión de la modelo no tenía nada que ver con su verdad.