Montoya da plantón a la reportera de 'Vamos a ver' tras ser pillado con Anita en un hotel

El enfado de Anita tras ser pillada en un hotel con Montoya: "No era una quedada romántica. Estoy cansada de que todo se tergiverse"

Anita Williams y Montoya sorprendían a todos sus seguidores este fin de semana al ser pillados juntos en un hotel de Barcelona.

Tras muchos rumores y especulaciones, la propia Anita entraba en directo este martes en 'Vamos a ver' para dar su versión de lo sucedido y desmentir a aquellas voces que aseguraban que ambos habían protagonizado ambos en las instalaciones del hotel de la ciudad condal.

Tras el enfado de Anita en este programa, en el que se mostraba muy molesta con lo sucedido, ahora llegaba el turno de que Montoya, el otro protagonista, reaccionase en directo.

Anita Willians: "Si un día ven a Montoya con mi hijo en el parque, no pasa nada"

Durante su debut como modelo, el ahora cantante había quedado con nuestra reportera Nuria Chavero, a la que ha dado plantón: "Había quedado con él, pero a última hora me ha dado plantón y no ha querido entrar", nos ha contado la reportera en directo.

"Yo creo que se ha asustado. No sé si por lo que dijo ayer Anita o por si le preguntábamos por este fin de semana... Lo que sé es que nos ha dejado plantado", ha apuntado Nuria.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, también parecía que había dejado plantada a nuestra compañera: "Creo que lo ha hecho por solidaridad", ha añadido Nuria Chavero. Finalmente, el ahora modelo ha entrado en directo y ha aclarado que ha tenido que pedir permiso para poder salir en directo.