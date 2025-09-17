Silvia Herreros 17 SEP 2025 - 12:45h.

El ganador de 'Supervivientes 2022' denuncia públicamente la situación que ha vivido viajando desde Andalucía a la capital

Tania Medina enseña la exclusiva decoración de su casa con Alejandro Nieto: los trucos e inspiración que ha buscado

Compartir







Alejandro Nieto estalla tras sufrir un contratiempo durante su último viaje con Tania Medina. El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y la participante de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' se desplazaban la pasada jornada desde Cádiz (provincia en la que viven) hasta Madrid por motivos profesionales.

Una incidencia relacionada con el servicio ferroviario ha provocado que la pareja llegue a su destino con bastante retraso.

Esta situación ha hecho estallar al ganador de 'Supervivientes 2022', que con indignación, ha mandado un mensaje a Renfe para denunciar la situación que ha vivido en uno de los trenes que conecta Andalucía con la capital del país.

"Lo de Renfe es lamentable... Siempre, siempre, siempre tiene un retraso", dice con énfasis mientras deja claro que lo ocurrido no ha sido un hecho aislado, sino una situación que se repite prácticamente día tras día. "No entiendo por qué juega así de esta forma si nunca cumplen con los put... horarios", continúa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El que fuera coronado Míster España en el año 2015 ha señalado directamente a la compañía de transportes que, para él, es "la empresa que más falta a su palabra en la historia de este país".

"Ojalá algún día cumpláis con vuestra palabra y los horarios porque es que no tenéis respeto ni para las personas que se gastan un dineral por llegar a una reunión a tiempo, a ver a un familiar malo o a un nacimiento. ¡Jugáis con eso, tío! ¡Lleváis como cinco años que no llegáis a tiempo jamás!", denuncia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han llegado a su destino con "hora y media" de retraso. Un percance que no parece haber trastocado demasiado sus planes, pero que no han dudado en denunciar públicamente en un intento de que la compañía ferroviaria ponga solución a un problema que persiste en el tiempo y que afecta a los viajeros de la red ferroviaria española.