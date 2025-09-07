La emotiva reflexión de Alejandro Nieto sobre su paso por 'Supervivientes': "Tenemos una vida maravillosa"

Hablamos con el ganador de 'Supervivientes 2022' en el FesTVal de Vitoria y reflexionó sobre lo que implica ir a 'Supervivientes'

Sandra Barneda y las figuras de 'Supervivientes All Stars' causan furor en Vitoria: "Va a ser la edición más extrema"

Compartir







Alejandro Nieto se alzó con la victoria en 'Supervivientes 2022' tras una de las ediciones más competitivas del reality de supervivencia y el año pasado también estuvo en el 'All Stars'. Por eso, nadie mejor que él para reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrentan los nuevos concursantes de 'Supervivientes All Stars', el formato que reúne a las estrellas de ediciones anteriores, y que acaba de lanzar su segunda temporada hace unos días.

Con la experiencia de haber participado ya en la primera edición del formato de leyendas, Alejandro observa con curiosidad y respeto a los nuevos participantes que se enfrentarán a los Cayos Cochinos en su versión más extrema. "Quiero ver cómo lo hacen. Habrá huracanes, va a haber lluvia, se espera un reality bastante fuerte", dijo sobre lo que se les viene.

Además, reflexionó sobre cómo cambia la perspectiva el pasar por este reality, cómo se valora desde el tener un techo y una cama, hasta el hecho de poder levantar el teléfono y pedir una pizza. "Son tonterías que no las valoras hasta que no estás ahí. Estamos muy acomodados y no nos damos cuenta que tenemos una vida maravillosa", dijo, emocionado, y recordó que en 'Supervivientes' eso no sucede, que "tienes que hacer fuego, buscarte la vida y dormir mal".

Ante el estreno de una edición nueva de 'All Stars', le preguntamos si le hubiera gustado volver a Honduras este año. Su respuesta fue tajante: "Que lo pasen ellos mal, que yo ya lo he pasado", dijo entre risas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El efecto rebote: "Te quieres comer todo"

La conversación derivó hacia uno de los aspectos más comentados por los exsupervivientes: el regreso a la vida normal tras meses de privaciones extremas. Alejandro habló del efecto rebote y desveló cuál fue su capricho al regresar de Honduras.

"La segunda vez que fui dije que me iba a cuidar, pero eso es imposible psicológicamente, al regresar te quieres comer todo", explicó.

El orgullo de una victoria histórica

Alejandro Nieto se convirtió en ganador de 'Supervivientes 2022' el 28 de julio de ese año, luego de casi cien días de supervivencia. Su victoria no fue casualidad: demostró resistencia física, habilidades de supervivencia y, sobre todo, una fortaleza mental que le valió el reconocimiento del público.

"Fueron tres meses de esfuerzo, tres meses de demostrarme quién era y que el público me hiciera ganador fue un orgullo", dijo sobre aquella experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

Su participación en la primera edición de 'Supervivientes All Stars' le permitió comprobar que ciertas reacciones del cuerpo y la mente son inevitables, por mucha experiencia previa que se tenga. Una vivencia que ahora, desde la distancia, le permite valorar con mayor perspectiva lo que supone enfrentarse dos veces al desafío hondureño.