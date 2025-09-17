Lorena Romera 17 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' pide consejo por el tratamiento que debe iniciar por su diagnóstico médico

Los síntomas que sufre Miriam Saavedra y que le impiden hacer vida con normalidad

Miriam Saavedra ya conoce su diagnóstico médico. La que fuera concursante de 'Supervivientes', y también ganadora de 'GH VIP', ha recibido el tratamiento que debe seguir si quiere poner solución a este problema de salud. A pesar de las pruebas médicas y de las consultas a las que ha acudido, la exnovia de Carlos Lozano tiene dudas sobre si empezar a medicarse o no y ha pedido consejo a sus seguidores.

Lleva mucho tiempo sufriendo una serie de dolores que le impiden hacer vida con normalidad. La influencer, de origen peruano, se desahoga a través de su perfil de Instagram sobre los síntomas que padece, que le afectan a nivel estomacal.

Entre la sintomatología del problema de salud que le han diagnosticado a al exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra el dolor y ardor de abdomen, náuseas, sensación de estar lleno, pérdida de apetito y pérdida de peso involuntaria. Pero, en casos más graves, puede derivar en heces oscuras o vómitos con sangre.

Miriam Saavedra decidió ponerse en manos de profesionales y empezar a someterse a pruebas. Ahora, la que fuera ganadora de 'GH VIP' ha recibido su diagnóstico médico. La creadora de contenido ha dado positivo en la bacteria helicobacter pylori, por lo que tiene que seguir un tratamiento exhaustivo si quiere eliminarla de su organismo. Pero tiene dudas sobre qué hacer.

Aunque de primeras anunciaba que "oficialmente iniciaba el tratamiento", la peruana se ha echado atrás. "Son 120 cápsulas", ha expresado. Tras anunciar su diagnóstico, Miriam Saavedra ha recibido muchos mensajes de sus seguidores, que también sufren este problema de salud. "Me estáis dando muchos consejos para combatir esta bacteria... Todavía estoy valorando lo de la medicación, pero os iré contando en cuanto tome la decisión", ha asegurado.

Lo cierto es que Miriam Saavedra se ha sentido abrumada con tantísima muestra de cariño tras sacar a la luz el diagnóstico médico que ha recibido, pues son muchos los que atraviesan esta misma situación y ahora se sienten identificados con ella. "Gracias por estar ahí y por hacerme sentir tan arropada", ha expresado la exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH VIP'.