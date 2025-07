Ana Carrillo 31 JUL 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha compartido en Instagram una noticia que le hace mucha ilusión dar

Miriam Saavedra comparte la reacción de su novio al saber que no mantendrán relaciones sexuales en un año

2025 no está siendo un año fácil para Miriam Saavedra: primero fue atropellada en el centro de Madrid, lo que le hizo fracturarse la pelvis y quedarse en silla de ruedas durante unas semanas y, después, vivió el terremoto de Lima desde un noveno piso cuando aún tenía dificultades para caminar. Pero parece que las buenas noticias van llegando a su vida y la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido compartir una de ellas con su querida comunidad de seguidores de Instagram.

Tras haber pasado unos días con su amiga Carmen Nadales en el piso en el que reside a las afueras de Madrid, la 'princesa inca' ha reaparecido en Instagram compartiendo una foto desde una notaría en la que posa muy sonriente para anunciar que se ha comprado su "primera compra de propiedad en Madrid". Junto al escrito, ha adjuntado el emoji de una casa, dando a entender que se trata de una vivienda.

La influencer ha querido agradecer al notario con el que ha realizado la firma de la escritura el "trato cálido" que le ha dispensado y también le ha dado las gracias públicamente a la agente inmobiliaria que le ha ayudado a encontrar la propiedad ideal para ella en la capital de España, país al que siente como su segunda patria y en el que está afincada desde que se mudó por primera vez hace más de siete años para iniciar una carrera profesional a este lado del charco.

"Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No somos dueños de nada. Nunca se tratará de nuestros méritos, sino de su amor y misericordia", ha añadido Miriam Saavedra en un segundo story, en el que recuerda su profunda Fe y se muestra agradecida por este logro, que no es el primero en el terreno inmobiliario, ya que en su Perú natal posee varios pisos en zonas exclusivas con vistas al mar y empresas que gestiona su madre, Haydée Garmendia, que es la persona en la que más confía para supervisar sus negocios, a los que ella no puede atender de primera mano debido a la distancia.